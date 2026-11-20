El fuerte temblor que sacudió el centro de Perú durante la noche de este viernes 20 de noviembre también se sintió en Bogotá. Aunque el epicentro estuvo en territorio peruano, el movimiento fue percibido por habitantes de diferentes sectores de la capital, donde se activaron las alarmas de varios edificios y algunas personas evacuaron sus viviendas.

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Videos difundidos en redes sociales muestran cómo residentes de conjuntos residenciales del sector de Cedritos, en el norte de Bogotá, comenzaron a salir de los inmuebles mientras sonaban las alarmas de emergencia. En las grabaciones se observa a varias personas desplazándose hacia las zonas exteriores de las edificaciones, en medio de la alerta que provocó el movimiento telúrico.

Las imágenes también dejan ver la reacción de algunos habitantes que abandonaron temporalmente sus apartamentos como medida preventiva. La activación de los sistemas de alarma llevó a los residentes a dirigirse a espacios abiertos, mientras intentaban establecer qué había ocurrido.

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🚨 #LOÚLTIMO | Sismo en Perú también fue sentido en Bogotá y otras zonas en Colombia. https://t.co/lO7r4AL8xG — Roger García (@Aderly) November 21, 2026

#TEMBLOR 🚨 Un fuerte sismo de magnitud 6,9 registrado en Perú a las 7:09 p. m. se sintió con fuerza en Bogotá y otras ciudades de Colombia, activando alarmas y evacuaciones preventivas. El Idiger y Bomberos confirmaron que no se reportan heridos ni afectaciones en la capital. https://t.co/PdjgZqyAW5 — Colombia Oscura – Horus (@horusperegrinus) November 21, 2026

🚨 Reportan fuerte temblor de magnitud 6,9 en Perú que se sintió en Bogotá y varias zonas de Colombia en la noche de este viernes 20 de noviembre. En distintos sectores de la capital del país se activaron las alarmas de los edificios y varios ciudadanos evacuaron. Imágenes👇 Más detalles aquí⬇️

https://t.co/uOs75cczry 📹Ingeamanda en X y archivo particular. — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) November 21, 2026

De acuerdo con reportes publicados durante la noche, el temblor también fue percibido en otros sectores de Bogotá, especialmente por personas que se encontraban en pisos altos de edificios. Usuarios de redes sociales compartieron sus experiencias y registros del movimiento.

¿Qué dijeron las autoridades de Bogotá sobre el temblor?

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá informó que, después del movimiento telúrico, no había recibido reportes de emergencias a través de la línea 123. La entidad también indicó que mantenía el monitoreo de las 20 localidades para atender cualquier eventualidad relacionada con el sismo.

Por su parte, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) señaló que el movimiento fue percibido por algunas personas en la ciudad y que, hasta ese momento, no se reportaban afectaciones.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), por otro lado, descartó una amenaza de tsunami para la costa Pacífica colombiana, con base en el análisis de la Dirección General Marítima.

¿De cuánto fue el temblor que se sintió en Bogotá?

El Servicio Geológico Colombiano reportó inicialmente una magnitud de 6,9 y una profundidad de 142 kilómetros. El movimiento ocurrió a las 7:09 p. m. y tuvo su epicentro en la zona de Ondores, Perú.

El Instituto Geofísico del Perú, por su parte, informó una magnitud de 6,7 y una profundidad de 129 kilómetros. El sismo también se sintió en otras ciudades colombianas, según los reportes de ciudadanos difundidos en redes sociales.

Mientras las autoridades continuaban con el seguimiento del evento, los videos de las evacuaciones en Bogotá mostraron cómo reaccionaron algunos residentes ante un temblor cuyo epicentro se ubicó fuera del país.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.