Un fuerte movimiento sísmico de magnitud 6,9 se registró en Perú durante la noche de este viernes 20 de noviembre. El evento también causó reportes de ciudadanos en Colombia, quienes manifestaron en redes sociales que sintieron el temblor.

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(Vea también: Temblor movió a Colombia en la mañana de este viernes: conozca dónde fue el epicentro y su magnitud)

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó, en su boletín actualizado de las 7:09 p. m., que el sismo tuvo como referencia geográfica a Ondores, Perú.

La entidad clasificó el movimiento como un evento sísmico internacional.

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#SismosColombiaSGC Evento Sísmico Internacional – Boletín Actualizado 1, 2026-11-20, 19:09 hora local. Magnitud 6.9, profundidad 142 km, Ondores, Perú #NoticiaEnDesarrollo #Temblor #Sismo Más información: https://t.co/63pt8nVsSe https://t.co/1VX195E3Lv — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) November 21, 2026

¿Dónde fue el epicentro del temblor?

De acuerdo con el reporte del SGC, el epicentro del movimiento telúrico se ubicó en Ondores, territorio peruano.

La magnitud reportada fue de 6,9 y la profundidad alcanzó los 142 kilómetros. Estos son los parámetros iniciales consignados por la entidad.

Usuarios reportaron que el temblor se sintió en Colombia

Tras el movimiento sísmico, usuarios en redes sociales manifestaron que también percibieron el temblor en Colombia.

Por ahora, estos testimonios corresponden a reportes ciudadanos y no permiten establecer por sí solos en qué ciudades o municipios se sintió con mayor intensidad.

Acá, algunos de los reportes ciudadanos:

@sgcol Se reporta en #Bogotá — Javier E. Héndez (@jhendez) November 21, 2026

@sgcol Aca en bogota se sintió fuerte — Carlos andres villegas (@carlosville07) November 21, 2026

@sgcol Es mi impresión o se sintió en Bogotá, en los edificios altos se sintió movimiento — Andrés (@AWacevti2) November 21, 2026

@AWacevti2 @sgcol Si, piso 19 en Bogotá horrible — Fernanda G. (@PsicoFerGomez) November 21, 2026

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.