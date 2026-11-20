Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

En la madrugada del viernes 20 de noviembre, dos movimientos sísmicos de distinta magnitud fueron registrados en el continente americano, conforme a los boletines emitidos por el Servicio Geológico Colombiano (SGC). De acuerdo con los datos divulgados por la institución, estos fenómenos sísmicos alcanzaron magnitudes de 5,1 y 3,4, ocurriendo en puntos geográficos separados y en un lapso de pocas horas. El primer sismo fue reportado a la 1:49 de la madrugada y tuvo una magnitud relevante de 5,1. La profundidad fue calificada como superficial, dato que suele indicar que el epicentro se halló cerca de la corteza terrestre, lo que a menudo incrementa la percepción del movimiento en la superficie. Según la información internacional incluida en el boletín del SGC, el epicentro de este sismo se ubicó en Pinnacles, California, Estados Unidos.

Sigue a PULZO en Discover

Horas después, el Servicio Geológico Colombiano notificó un segundo movimiento telúrico. Este ocurrió a las 6:42 de la mañana, alcanzando una magnitud de 3,4, también con profundidad superficial. El reporte detalló que el epicentro estuvo localizado en la región fronteriza entre Panamá y Colombia. Ante este evento, la entidad colombiana extendió una invitación a la ciudadanía para que, en caso de haber sentido el temblor, lo reportara a través de la plataforma habilitada para registrar sismos percibidos. Esta acción facilita la recolección de datos útiles para analizar el alcance y la percepción de movimientos sísmicos en zonas específicas.

En cuanto a las consecuencias, los reportes consultados por el SGC no refirieron personas afectadas ni daños materiales tras los movimientos sísmicos. Además, no se confirmó que el evento en la frontera colombo-panameña hubiera sido percibido en Tolima, una de las regiones del interior colombiano. Todas las afirmaciones y cifras contenidas en el presente resumen provienen directamente de los boletines del Servicio Geológico Colombiano, una fuente reconocida y oficial para el seguimiento de la actividad sísmica en el país y la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde se registraron los sismos reportados por el Servicio Geológico Colombiano el 20 de noviembre?

Según el boletín del Servicio Geológico Colombiano, el primer sismo ocurrió en Pinnacles, California, Estados Unidos, con una magnitud de 5,1. El segundo movimiento telúrico fue localizado en la zona fronteriza entre Panamá y Colombia y tuvo una magnitud de 3,4. Ambos eventos ocurrieron durante la madrugada y la mañana de ese día.

¿Qué significa que la profundidad de un sismo sea superficial?

Cuando se indica que la profundidad de un sismo es superficial, implica que el epicentro del movimiento telúrico se ubica cerca de la superficie terrestre, es decir, a pocos kilómetros bajo tierra. Esta característica suele hacer que los temblores se perciban con mayor intensidad en la superficie, aunque no necesariamente resulten en daños si la magnitud no es elevada.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.