El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una fuerte advertencia contra Irán ante informes de inteligencia que apuntan a un posible plan de Teherán para detonar una bomba sucia o utilizar un arma química en Washington D. C.

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El mandatario aseguró que su Gobierno está tomando la situación muy en serio y advirtió que, si existe una amenaza inminente, Irán pagaría “un precio como ningún país ha pagado jamás”.

Las declaraciones fueron realizadas desde Manila, luego de que CNN revelara información de fuentes cercanas a los organismos de inteligencia estadounidenses sobre supuestos planes iraníes que incluirían objetivos específicos en la capital.

Según el medio, las autoridades preparan medidas de contingencia, aunque existen desacuerdos sobre la credibilidad de los informes y la capacidad de Irán para ejecutar el ataque.

Las fuentes también señalaron que no hay pruebas de que Teherán haya decidido avanzar con el supuesto atentado ni de que tenga personal desplegado para llevarlo a cabo.

Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Lauren Bis, afirmó que Estados Unidos vigila cualquier amenaza potencial, pero aseguró que actualmente no existen riesgos creíbles contra el territorio nacional. Irán, entretanto, ha rechazado las acusaciones y las calificó de infundadas.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.