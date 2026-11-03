Donald Trump atribuyó parte del revés electoral de su partido a que su nombre no aparecía en las papeletas de las elecciones de medio mandato. Mientras los resultados mostraban avances de los demócratas en varias contiendas clave, el presidente de Estados Unidos publicó un mensaje en Truth Social en el que aseguró que, si hubiera sido candidato, los republicanos habrían conseguido una victoria contundente.

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“No estaba en la papeleta y, si lo hubiera estado, habríamos ganado por goleada”, escribió el mandatario, en una publicación que fue reportada por Axios y también recogida por The Associated Press (AP).

La reacción se produjo en una jornada adversa para los republicanos, que enfrentaron derrotas en estados donde buscaban conservar o ampliar su representación. Según el balance de medios como BBC, los demócratas consiguieron cuatro escaños que estaban en manos republicanas en el Senado, con victorias en Carolina del Norte, Carolina del Sur, Texas y Ohio.

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Entre esos resultados estuvieron los triunfos de Roy Cooper en Carolina del Norte, Annie Andrews en Carolina del Sur, James Talarico en Texas y Sherrod Brown en Ohio. Además, los demócratas conservaron escaños en Georgia y Nuevo Hampshire: Jon Ossoff logró la reelección y Chris Pappas obtuvo una victoria en la contienda senatorial de este último estado.

La Cámara de Representantes también quedó en el centro de la disputa. Dicho medio informó que los demócratas avanzaban hacia el control de esa corporación después de imponerse en seis distritos que estaban representados por republicanos. Para alcanzar la mayoría necesitaban una ganancia neta de tres escaños, por lo que el conteo de esa cámara seguía siendo determinante.

The Washington Post describió el resultado como un fuerte desplazamiento electoral hacia los demócratas y señaló que el partido estaba encaminado a recuperar la Cámara. El diario también reportó victorias demócratas en territorios que Trump había ganado en 2024, entre ellos un distrito de Kentucky y dos de Florida.

Durante la campaña, el presidente había pedido a sus seguidores que votaran como si él estuviera en la contienda. Después de que comenzaron a conocerse los resultados, publicó el mensaje en el que planteó que su presencia en las papeletas habría cambiado el desenlace.

I wasn’t on the Ballot and if I was, we would have won IN A LANDSLIDE! Thank you for your attention to this matter. President DONALD J. TRUMP ( TS: Nov 3 2026, 10:37 PM ET )​​​​​​​​‍‌​​‌​‍‍‌‍‍‍‌‌‍‍​‌‌​​‌​‌‍​‍‌‌‌​‍​‌‍ https://t.co/sZG6BGvmsL — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) November 4, 2026

Los demócratas recuperaron el control del Senado en Estados Unidos

El Partido Demócrata alcanzó 51 de los 100 escaños del Senado de Estados Unidos y consiguió recuperar el control de la cámara alta, que estaba en manos republicanas. Los otros 49 puestos quedaron entre republicanos e independientes, de acuerdo con el balance publicado por The Guardian tras conocerse los resultados.

La mayoría demócrata se consolidó con victorias en estados como Texas, Iowa, Kansas y Carolina del Sur. Entre los triunfos destacados estuvieron los de James Talarico, Josh Turek, Adam Hamilton y Annie Andrews, quienes consiguieron escaños que estaban en manos republicanas.

El cambio representa un revés para Donald Trump, pues los demócratas tendrán mayor capacidad para influir en la agenda legislativa, participar en las decisiones del Senado y ejercer control político sobre la administración. La nueva mayoría también tendrá un papel relevante en la revisión de nombramientos y otras decisiones que requieren aprobación de esa cámara.

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