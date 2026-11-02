Las nueve personas que viajaban en el Learjet 60 que se estrelló el domingo en el condado de Palm Beach, Florida, fueron identificadas. Entre las víctimas están un empresario tecnológico de Texas, su esposa, sus dos hijos, la niñera de la familia, dos amigos y los dos pilotos de la aeronave.

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Los pasajeros eran Adam Robinson, de 44 años, su esposa Helen, sus dos hijos y dos amigos cercanos. La familia también viajaba con su niñera. La información fue confirmada por familiares y personas cercanas a las víctimas, según reportes de medios estadounidenses como TMZ.

Dudley Sharp, padre de Helen, confirmó la muerte de su hija, su esposo y sus dos nietos. “Es un golpe muy duro. Teníamos a una hija, a su esposo y a dos nietos en el avión”, manifestó. El padre de Robinson también confirmó el fallecimiento de su hijo, aunque aseguró que las autoridades todavía no le habían comunicado formalmente la noticia.

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La familia Robinson era de Austin, Texas, ciudad desde la que había despegado el avión privado. Ninguna de las nueve personas que estaban a bordo sobrevivió al accidente.

Identifican a los dos pilotos del avión accidentado en Florida

En la aeronave también viajaban el capitán Jeff Gregory, de 55 años, y la copiloto Nathalia Gadelha, de 20. La identidad de Gregory fue revelada por un familiar al medio TMZ, mientras que los padres de la joven confirmaron su fallecimiento.

Gadelha nació en Florida, en una familia brasileña, y llevaba nueve meses trabajando para Upper Jets, una compañía de vuelos chárter con sede en Fort Lauderdale. Esta empresa, cuyo nombre legal es Aurora Aviation, era la operadora del Learjet 60, según informó la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés).

La agencia, encargada de investigar el accidente, todavía no ha establecido qué función cumplía exactamente la copiloto dentro de la cabina.

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Durante una rueda de prensa este lunes, Tom Chapman, integrante de la junta de la NTSB, explicó algunos detalles de los últimos momentos del vuelo.

Según la cronología presentada por el funcionario, la tripulación reportó presencia de hielo y turbulencia moderada cuando la aeronave se encontraba a 35.000 pies de altura. Posteriormente, solicitó ascender hasta los 37.000 pies, poco antes de declarar una emergencia.

Chapman explicó que subir de altitud es una de las maniobras posibles en esas circunstancias, aunque aclaró que todavía no podía determinar si fue la decisión adecuada.

Además, la investigación tiene indicios de que el avión comenzó a desintegrarse en el aire antes de impactar contra el suelo. La NTSB continúa recopilando información para establecer qué provocó el accidente.

La agencia no divulgó los nombres de las víctimas durante su comparecencia. Las identidades conocidas hasta ahora han sido confirmadas por sus familiares y personas cercanas.

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