Quienes tengan previsto ingresar a Estados Unidos tendrán que cumplir con un control adicional antes de abordar. La medida contempla a viajeros de todas las nacionalidades y establece condiciones relacionadas con sus desplazamientos recientes.

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Los planes de viaje hacia ese país tendrán una nueva condición para los pasajeros internacionales. Antes de subir al avión, cada persona deberá completar una declaración sobre los países que visitó durante las tres semanas anteriores, un procedimiento con el que las autoridades estadounidenses buscan detectar posibles exposiciones al virus del ébola.

La medida fue anunciada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y no distingue entre turistas, residentes o ciudadanos estadounidenses. En consecuencia, quienes regresen a su país después de un viaje al extranjero también tendrán que cumplir con el requisito.

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El documento está relacionado específicamente con la República Democrática del Congo. Las autoridades buscan establecer si los pasajeros estuvieron en ese territorio durante los 21 días anteriores a su llegada a Estados Unidos, periodo que corresponde al máximo de incubación del virus.

La nueva disposición comenzará a aplicarse el 3 de noviembre de 2026, a las 11:59 p. m., hora del este. Desde ese momento, las compañías aéreas deberán verificar que los viajeros hayan completado la declaración antes de permitirles abordar.

El procedimiento podrá realizarse en formato físico o digital. En el caso de los menores de edad, sus padres o representantes autorizados podrán diligenciar el documento. La misma posibilidad se contempla para quienes necesiten ayuda para completar el trámite.

La exigencia también cobija a los pasajeros que tengan previsto hacer una conexión en Estados Unidos antes de continuar hacia otro destino. Por eso, no se limita a quienes tengan como destino final una ciudad estadounidense.

¿Qué ocurrirá si un pasajero no cumple con el requisito?

Las aerolíneas tendrán que comprobar que la declaración esté completa. Si una persona no presenta el documento, no podrá abordar el vuelo, a menos que tenga una exención autorizada por el Gobierno estadounidense.

Las compañías también deberán guardar los registros durante un mínimo de 42 días después de la llegada de cada vuelo. Ese material podrá ser requerido por las autoridades para comprobar que se cumplió con el procedimiento.

Otro aspecto que contempla la disposición es la responsabilidad de los pasajeros sobre los datos suministrados. Entregar información falsa o engañosa de manera deliberada puede acarrear sanciones penales, incluidas multas y posibles penas de prisión.

La razón detrás del nuevo control sanitario

La declaración hace parte de las acciones de vigilancia adoptadas por Estados Unidos ante el brote de ébola en la República Democrática del Congo. La preocupación de las autoridades está relacionada con la movilidad internacional y la posibilidad de que una persona expuesta al virus viaje antes de presentar síntomas.

Los 21 días no son un plazo elegido al azar: corresponden al periodo máximo de incubación del ébola. Durante ese tiempo, una persona que haya contraído la enfermedad podría no presentar manifestaciones clínicas.

Los CDC han señalado que el riesgo general para la población estadounidense y los viajeros es bajo. Aun así, la nueva declaración busca que las autoridades cuenten con información sobre los antecedentes de viaje de quienes ingresan por vía aérea.

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