Por: France 24

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Las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos históricamente se han convertido en un momento clave de evaluación para el gobierno de turno. De acuerdo con France24, la tendencia general apunta a que la mayoría de las administraciones, tras este ciclo electoral, han perdido apoyo en el Congreso. Existen dos excepciones: en 2002, luego del impacto del 11 de septiembre, y en 2022, cuando el presidente Biden consiguió retener el control del Senado, aunque con márgenes mínimos en la Cámara de Representantes. Desde la Segunda Guerra Mundial, el partido al mando ha perdido, en promedio, 26 asientos en la Cámara Baja y cuatro en el Senado cada vez que se celebran las llamadas ‘midterms’.

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Frente a este panorama, la administración de Trump ha intentado, según el análisis de France24, moldear el entorno electoral a su favor. Ha implementado estrategias como la redistribución de distritos, ha puesto en tela de juicio el voto por correo y ha tratado de cuestionar la ciudadanía de votantes registrados. En medio de estos movimientos, el presidente se ha mostrado reticente a aceptar cualquier resultado adverso, e incluso anticipa que podría impedir la certificación de algunos candidatos opositores si resultaran elegidos. Además, se menciona el fallido intento de aprobar la ley SAVE, que buscaba exigir pruebas de ciudadanía para votar.

Durante la campaña, Trump ha ejercido presiones no solo retóricas, sino también conectando ayudas federales con resultados electorales específicos. Tal como señala France24, en Asheville, Carolina del Norte, condicionó públicamente el envío de fondos de la Administración Federal de Manejo de Emergencias (FEMA) a la victoria del candidato de su partido, algo que, aunque después calificó de broma, evidencia su estilo de negociación. Además, ha puesto en pausa leyes bipartidistas, como la Ley del Camino del Siglo XXI a la Vivienda, como forma de protesta cuando el Senado no ha respaldado sus propuestas centrales, privilegiando su agenda electoral.

Diversos analistas consultados por France24 advierten sobre la capacidad de Trump para sembrar dudas sobre la transparencia del proceso electoral y señalan que, ante un escenario de desconocimiento de resultados, el sistema electoral descentralizado de Estados Unidos podría ser el principal baluarte. Este sistema, en el que cada estado gestiona sus propios comicios, limita la capacidad del Ejecutivo para intervenir directamente. Sin embargo, María Isabel Puerta, politóloga, alerta que la conducta del presidente después de la insurrección de 2021 no se ha moderado, y sus amenazas persisten sobre el rechazo a cualquier resultado desfavorable.

La comunidad opositora y los grupos civiles, por su parte, han fortalecido sus estrategias legales, preparándose para posibles intentos del Ejecutivo por interferir en la certificación de resultados. Según la experta, más de 15.000 abogados están listos para responder ante cualquier maniobra, considerando la experiencia de crisis anteriores. Si Trump opta por desconocer varios resultados electorales, la respuesta institucional y social podría provocar una crisis de mayor alcance, volviendo insostenible su gobierno.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué implica que Estados Unidos tenga un sistema electoral descentralizado?

El sistema electoral descentralizado en Estados Unidos significa que cada estado administra y regula sus propios procesos electorales, a través de juntas independientes. Según el análisis recogido por France24, esta estructura dificulta que el gobierno federal o el presidente tenga control directo sobre la organización o certificación de los comicios a nivel nacional, constituyéndose así en una salvaguarda ante eventuales intentos de intervención o desconocimiento de resultados.

¿Cuáles son las estrategias del gobierno de Trump para influir en las elecciones de mitad de mandato?

De acuerdo con France24, el gobierno de Trump ha buscado influir en las elecciones mediante la redistribución de distritos, poner en duda la legitimidad del voto por correo, cuestionar la ciudadanía de miles de votantes registrados y condicionar ayudas federales a resultados específicos. Además, intentó que se aprobara la ley SAVE para requerir pruebas de ciudadanía y ha ejercido presión pública sobre el sistema judicial y los funcionarios estatales encargados del proceso electoral.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.