El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella se alista para consolidar uno de los hitos económicos y comerciales más significativos para el sector exportador del país antes de finalizar el año. Según reveló el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, las negociaciones bilaterales con Estados Unidos avanzan a paso firme para lograr la reducción al 0 % de los aranceles que pagan los productos colombianos que ingresan a ese mercado clave.

Sigue a PULZO en Discover

El jefe de la cartera económica detalló que el marco de acuerdo técnico está cerca de completarse, garantizando un beneficio tributario para la inmensa mayoría de la oferta exportable nacional hacia el principal socio comercial del país.

El ministro Gómez Amín precisó el estado actual de las mesas de trabajo adelantadas en la capital norteamericana para concretar este beneficio:

En sus declaraciones, el ministro enfatizó la trascendencia de mantener una relación balanceada y estratégica con Norteamérica, destacando que Estados Unidos se consolida como el socio comercial y militar más relevante para la nación, bajo una premisa de dinamismo y cooperación recíproca entre ambos estados.

De forma paralela, el Ministerio de Comercio confirmó un ambicioso paquete de apertura de mercados internacionales que incluye destrabar acuerdos clave estancados desde años atrás. Entre ellos sobresale el tratado comercial con Japón, paralizado desde 2013, el cual se proyecta para firma entre diciembre y enero de 2027, sumado al cierre definitivo de negociaciones para un acuerdo comercial con El Salvador el próximo 11 de diciembre. Asimismo, el Ejecutivo adelantará el trámite parlamentario de los convenios de inversión con Emiratos Árabes Unidos con el propósito de facilitar la llegada de capitales extranjeros y simplificar las dinámicas operativas para los comerciantes y empresarios colombianos.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.