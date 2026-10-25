El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó al regreso de María Corina Machado a Venezuela y manifestó su deseo de que la dirigente opositora esté a salvo. La declaración se conoció este domingo, después de que la política confirmara que volvió a territorio venezolano tras permanecer cerca de diez meses fuera del país.

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“Es una mujer muy agradable. Me entregó su Premio Nobel, así que ¿qué otra cosa puedo decir? Espero que esté a salvo. Es una mujer muy agradable. Pero nos está yendo realmente bien en Venezuela”, afirmó Trump al referirse a Machado.

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La líder opositora anunció su llegada a través de su cuenta de X con un mensaje breve: “Estoy aquí. Con ustedes”. Su regreso despertó reacciones de políticos estadounidenses, dirigentes de la oposición venezolana y representantes de otros países, quienes destacaron su presencia en el país y pidieron garantías para su seguridad.

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#Atención El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió al regreso de María Corina Machado a Venezuela. “Espero que esté a salvo. Es una mujer muy agradable. Pero nos está yendo realmente bien en Venezuela”, dijo el mandatario al ser preguntado sobre su opinión acerca de la llegada de la líder opositora al país. — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) October 25, 2026

Congresistas de Estados Unidos respaldaron a María Corina Machado

Uno de los pronunciamientos fue el del representante republicano Carlos Giménez, quien aseguró que Machado cuenta con su apoyo y advirtió sobre posibles riesgos para su integridad.

“Mi amiga María Corina Machado siempre contará con todo nuestro apoyo”, escribió en X. Además, responsabilizó a Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López y González López por cualquier daño que pudiera sufrir la dirigente.

Por su parte, la congresista María Elvira Salazar calificó el regreso como un momento importante para Venezuela. Según expresó, la llegada de Machado representa una nueva etapa para las fuerzas democráticas y abre nuevamente el debate sobre el futuro político del país.

También se pronunció Mike Flynn, exasesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, quien elogió a la dirigente y manifestó su expectativa de que llegue a convertirse en una de las grandes líderes de la historia moderna.

Oposición venezolana pide avanzar hacia elecciones

Dentro de Venezuela, varios representantes opositores celebraron el regreso de Machado y plantearon la necesidad de avanzar hacia una transición democrática.

Juan Pablo Guanipa destacó la oportunidad de recuperar las libertades políticas y señaló dos prioridades: insistir en la liberación de los presos políticos y exigir un cronograma electoral que permita convocar elecciones presidenciales.

El expresidente colombiano Iván Duque también se sumó a las reacciones. Consideró que el retorno de Machado representa un paso hacia la recuperación de la democracia y pidió una fecha para celebrar elecciones libres con acompañamiento internacional.

Según informó el partido Comando Con Venezuela, la dirigente llegó a la iglesia de Santa Rosa, en el estado Lara, para agradecer a la Divina Pastora por su regreso, después de diez meses fuera del país. Entretanto, continúan las expresiones de respaldo de dirigentes opositores y figuras internacionales, mientras se esperan más detalles sobre su retorno y los próximos pasos de la oposición venezolana.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.