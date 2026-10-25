La líder opositora venezolana María Corina Machado regresó este domingo a Venezuela, según confirmó ella misma a través de un mensaje publicado en su cuenta de X. “Estoy aquí. Con ustedes”, escribió la dirigente, dando a conocer su regreso al país después de varios meses fuera.

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La noticia también fue confirmada por Edmundo González, quien expresó su emoción por el retorno de Machado y destacó su presencia nuevamente en territorio venezolano. “¡Venezuela! Me emociona muchísimo anunciarles que nuestra líder, mi querida María Corina, está en territorio venezolano”, manifestó González.

Machado había salido de Venezuela el 9 de diciembre de 2025, en medio de una operación clandestina que le permitió viajar a Europa para asistir en Oslo, Noruega, a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz.

Desde entonces, permaneció fuera del país mientras continuaba su actividad política y sus pronunciamientos sobre la situación venezolana.

Su regreso marca un nuevo capítulo en la actividad pública de la dirigente opositora, quien ha mantenido un papel central dentro de la oposición venezolana.

La confirmación de su llegada generó reacciones entre sus seguidores y figuras políticas, especialmente por tratarse de su retorno después de la salida realizada en diciembre de 2025.

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.