Poco después de que se conociera que María Corina Machado no ha podido regresar a Venezuela, y en momentos en que crecen los rumores sobre su inminente retorno, se conocieron las declaraciones de Bárbara César Siero, exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que animan aún más los reclamos de la presencia de la líder de la oposición en su país.

Sigue a PULZO en Discover

(Le interesa: Cómo explicar que Trump mantenga a Colombia en lista negra, pero saque a Venezuela)

Pero lo que dijo la exmagistrada también le asesta un duro golpe a la pretendida legitimidad con que Delcy Rodríguez permanece en el interinato. Y demanda la convocatoria inmediata a elecciones, sin más dilaciones, en las que seguramente Machado le volverá a infligir un duro golpe al régimen sostenido hoy solamente por los intereses económicos de Estados Unidos en Venezuela.

Rodríguez es apenas una ficha funcional que acomodan a su antojo Donald Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio. Ella no fue elegida en las urnas y constitucionalmente venció el plazo de 90 días para que reemplazara a Nicolás Maduro tras su captura el 3 de enero. Debió llamar a elecciones, y no lo hizo. Fue por el aval de Trump que Rodríguez pudo ir a la Asamblea General de la ONU, no a despotricar de Estados Unidos como lo hizo su mentor Hugo Chávez, sino a pronunciar un discurso sumiso.

Lee También

Magistrada inhabilitó a Machado bajo coacción

Sin embargo, ese aire de legitimidad en el exterior, que prácticamente nadie le quiere dar, pues hasta el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se mostró incómodo cuando Rodríguez atravesó todo el salón para saludarlo de beso, ahora también se respira dentro de Venezuela por las declaraciones de la exmagistrada Bárbara César Siero.

No es para menos. César Siero denunció que fue coaccionada para firmar varias sentencias de inhabilitación política, entre ellas, la de Machado, que quedó impedida de participar como candidata presidencial en las elecciones de 2024. Elecciones que a la postre ganó su candidato, Edmundo González Urrutia, lo cual quedó demostrado con las actas electorales que hábilmente recopiló la oposición y que hoy reposan en el Banco Central de Panamá.

Son 24.532 actas, que corresponden al 81,7% del total y fueron recogidas por los célebres “comanditos”, cientos de voluntarios organizados por la oposición. Esto se pudo hacer porque en el sistema venezolano, al final de la jornada electoral, a los testigos de los partidos políticos se les entregan copias de las actas que imprimen las mismas máquinas donde votan los ciudadanos. Esos comprobantes fueron recolectados, escaneados y totalizados por la oposición, y publicados en una página web en la que se puede buscar con el número de la cédula el resultado de la mesa de votación donde el ciudadano estaba inscrito.

Esas actas reflejan un amplio triunfo de González Urrutia, con el 67% de los votos sobre Maduro, que habría obtenido el 30%. Pese a eso, El chavista Consejo Nacional Electoral (CNR) acreditó a Maduro como ganador de las elecciones del 28 de julio, una determinación que después ratificaría el también chavista Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Hasta hoy el régimen no ha mostrado esas actas, requeridas no solo por los venezolanos, sino por la comunidad internacional.

Lo que ahora confiesa César Siero indica que a Machado la robaron dos veces en el contexto de esas elecciones. Según el relato de la exmagistrada, el 15 de diciembre de 2023 Machado presentó ante el TSJ una demanda para solicitar la revisión de la sanción de inhabilitación que la Contraloría le había impuesto años antes y que le impedía participar como candidata en las elecciones.

“Paralelamente a ese hecho, ese mismo día, mis dos hermanos, el teniente coronel Guillermo Enrique César Siero, el mayor Guillermo Henry César Siero, y mi cuñada la mayor Diana Desirée Victoria Justo, fueron detenidos arbitrariamente por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)”, denuncia la exmagistrada en un video y una carta publicados en sus redes sociales. En esas dos piezas, responsabilizó al Estado venezolano, hoy en cabeza de Rodríguez, por la seguridad de sus familiares y la suya.

“Se trató de una narrativa construida para presionarme”

César Siero afirmó que durante ese periodo desconocía dónde estaban recluidos sus familiares, no podía comunicarse con ellos y tampoco conocía los delitos que las autoridades les atribuían. Además, subrayó que la situación de sus familiares tuvo relación con las decisiones que debía tomar desde la Sala Político Administrativa del TSJ, de la que era vicepresidenta, y que tenía competencia sobre demandas relacionadas con inhabilitaciones políticas.

“A partir de ahí, mis tres familiares fueron usados para coaccionarme como magistrada y vicepresidenta de la Sala Político Administrativa del TSJ, ya que era competente para decidir sobre el destino político de los candidatos”, subrayó, y admitió que, por la falta de información sobre sus familiares y el temor por sus vidas, terminó firmando varias sentencias relacionadas con inhabilitaciones políticas. Entre ellas, la que afectó a Machado, que había ganado las primarias de la oposición venezolana en octubre de 2023.

Señaló que, el 22 de enero de 2024, el entonces fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, vinculó a sus familiares con la denominada operación ‘Brazalete Blanco’, presentada por las autoridades como un supuesto plan para atentar contra Nicolás Maduro. “Se trató de una narrativa construida para criminalizarlos y presionarme, por ser competente para conocer de las demandas de carácter político y a la vez enviar un mensaje subliminal a los jueces e integrantes de la FANB [Fuerza Armada Nacional Bolivariana]”, denunció.

También aseguró que fue obligada a renunciar a su cargo como magistrada del TSJ en dos ocasiones y contó que su cuñada Diana Desirée Victoria Justo y su hermano Guillermo Henry César Siero fueron excarcelados en junio pasado, con medidas cautelares junto con otros militares relacionados con el mismo proceso. Pero el jueves pasado, sus dos hermanos y su cuñada fueron condenados a penas de entre tres y doce años de prisión por los delitos de conspiración política y encubrimiento.

Machado sigue trabajando para regresar a su país, y eso debe estar metiéndole miedo al régimen. Cada vez toma más fuerza la idea de que ella sea la candidata de la oposición para las elecciones que inexorablemente debe convocar Rodríguez, con serias posibilidades de refrendar el triunfo del 28 de julio de 2024, birlado por Maduro y los suyos.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.