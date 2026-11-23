La visita de una delegación de congresistas colombianos a Taiwán desató una nueva controversia diplomática con China. La Embajada de ese país en Bogotá rechazó los encuentros oficiales de los legisladores con representantes de la isla y lanzó una advertencia al Gobierno y al Congreso, al considerar que estas actividades desconocen los compromisos internacionales de Colombia.

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La comitiva está integrada por nueve parlamentarios de distintos partidos políticos que hacen parte de las Comisiones Segundas del Senado y la Cámara de Representantes, encargadas de asuntos relacionados con política exterior, comercio y cooperación internacional. Uno de los nombres que ya confirmó su participación fue el del senador Agmeth Escaf, del Pacto Histórico.

El nombre de Germán Rodríguez también ha aparecido en las informaciones relacionadas con el viaje, aunque hasta ahora no se ha divulgado una lista completa y verificada de los nueve legisladores que integraron la delegación.

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Escaf defendió su participación y explicó que la agenda responde a las funciones de las comisiones a las que pertenecen los congresistas. Según manifestó, el propósito es conocer experiencias comerciales, tecnológicas y académicas de Taiwán, con el fin de contar con más información para su trabajo legislativo y de control político.

El senador también aclaró que la visita no representa un cambio en la posición diplomática de Colombia. En respuesta a los cuestionamientos del expresidente Gustavo Petro, sostuvo que ni él ni sus compañeros viajaron para negociar o representar oficialmente al Estado colombiano.

#ACTUALIDAD La Embajada de China en Colombia (@china_embajada) rechazó la visita oficial de un grupo de congresistas colombianos a Taiwán. Según el comunicado del portavoz, la visita “interfiere brutalmente en los asuntos internos de china”.

Pidió a Colombia adoptar medidas para “corregir el error y eliminar el impacto negativo” en las relaciones con China. https://t.co/v2vIVVHFXe — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 24, 2026

China acusó a la representación de Taiwán de buscar apoyo político

La reacción de Pekín se conoció mediante un pronunciamiento de su Embajada en Colombia, que manifestó su inconformidad con los encuentros de los parlamentarios y cuestionó que algunos de ellos llamaran «embajador» al representante de la Oficina Comercial de Taipéi en Bogotá.

Para la misión diplomática, esa denominación no corresponde a la naturaleza de dicha entidad, pues se trata de una oficina de carácter económico y comercial registrada ante la Cámara de Comercio de Bogotá, sin reconocimiento ni estatus diplomático oficial.

El comunicado también incluyó fuertes señalamientos contra la representación taiwanesa. La Embajada aseguró que existirían intentos de captar políticos mediante dinero y engaños para ampliar el reconocimiento internacional de la isla.

China considera que este tipo de acercamientos favorece a los sectores que promueven la independencia de Taiwán y envía un mensaje contrario a su soberanía. Por eso, expresó su «profundo descontento y firme rechazo» frente a la visita.

Embajada de China pidió frenar los intercambios oficiales con Taiwán

En su pronunciamiento, Pekín reiteró que reconoce a la República Popular China como el único Gobierno legítimo que representa al país y considera a Taiwán parte de su territorio.

Bajo esa posición, la Embajada sostuvo que el principio de una sola China constituye la base política de las relaciones diplomáticas entre Colombia y ese país. También advirtió que cualquier acercamiento oficial con las autoridades taiwanesas puede afectar ese compromiso.

La representación diplomática fue más allá y calificó la cuestión de Taiwán como «la primera línea roja infranqueable» en las relaciones entre China y Colombia.

Por esa razón, pidió al Gobierno Nacional y al Congreso reafirmar públicamente su respaldo a la política de una sola China, adoptar medidas para corregir lo ocurrido y detener los intercambios oficiales con las autoridades de la isla.

Agmeth Escaf respondió a las críticas por el viaje a Taiwán

La visita también provocó un cruce de mensajes entre el senador Agmeth Escaf y el expresidente Gustavo Petro. Este último cuestionó el desplazamiento de los legisladores y advirtió sobre el riesgo de respaldar, mediante este tipo de encuentros, iniciativas que puedan interpretarse como un intento de dividir a China.

Escaf respondió que Colombia y el Pacto Histórico reconocen el principio de una sola China y que su participación no buscaba modificar esa posición. También defendió el carácter parlamentario de la misión y aseguró que conocer la realidad comercial, tecnológica y académica de un socio económico puede aportar elementos para el ejercicio de sus funciones.

El senador agregó que se trataba de su primera misión internacional desde que llegó al Congreso en 2022 y aseguró que, a su regreso, los integrantes de la delegación rendirían cuentas sobre el viaje.

La controversia deja sobre la mesa una discusión sobre los alcances de las visitas internacionales de los congresistas y sus posibles repercusiones diplomáticas. Mientras los legisladores defienden su autonomía para adelantar actividades relacionadas con sus funciones, China insiste en que estos acercamientos no deben interpretarse como un respaldo político a la independencia de Taiwán.

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