La víctima, recordada como un antiguo socio clave de Daniel ‘El Loco’ Barrera, falleció dentro de un centro asistencial madrileño debido a la gravedad de múltiples disparos, incluido uno en la cabeza.

De acuerdo con las primeras pesquisas, un agresor armado interceptó a Sánchez Rey mientras estacionaba su automóvil en un parqueadero situado en Valdebebas, perteneciente al distrito de Hortaleza.

Tras dispararle repetidamente, el atacante escapó rápidamente de la escena del crimen, dejando abandonados sobre el lugar dos revólveres calibre 38 especial que ahora analizan peritos forenses.

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Agentes de la policía española escoltaron de urgencia el traslado médico del colombiano hacia la clínica, donde fuentes judiciales confirmaron posteriormente su deceso según le indicaron a El Tiempo.

El historial judicial de Sánchez Rey llamó la atención de agencias antimafia de Colombia, España y Estados Unidos desde 2010, año en que autoridades ejecutaron su captura inicial.

Tras su extradición a suelo español en 2011 y otra entrega registrada en 2018, tribunales europeos lo sentenciaron a ocho años de cárcel como principal articulador entre mafias gallegas y redes colombianas.

Como dato llamativo dentro de la investigación, las autoridades recordaron que meses atrás decomisaron 111 paquetes de cocaína, de 1 kilo cada uno, exactamente en el mismo estacionamiento del homicidio.

Asimismo, reportes de prensa ibérica detallan que, luego de purgar su pena privativa de libertad, el exjefe narcotraficante sostenía un ostentoso estilo de vida frecuentando lugares exclusivos de la capital española.

Por ello, los investigadores revisan grabaciones de cámaras de seguridad cercanas al sector madrileño y recopilan testimonios presenciales clave para reconstruir la ruta exacta utilizada durante la huida del sicario.

Actualmente, los cuerpos policiales despliegan operativos de rastreo para ubicar pronto a los responsables materiales e intelectuales, buscando establecer si este asesinato obedece a ajustes de cuentas vinculados con su pasado delictivo.

¿Quién era alias ‘Coletas’?

Germán Gonzalo Sánchez Rey, conocido en el ámbito delictivo internacional como alias ‘El Coletas’, fue un narcotraficante colombiano de 53 años señalado como pieza clave del tráfico transatlántico de estupefacientes.

Originario de Colombia, las agencias antimafia de ese país, España y Estados Unidos lo identificaron históricamente como uno de los principales enlaces operativos entre carteles suramericanos y mafias distribuidoras gallegas.

Dentro de las estructuras criminales, operó como socio estratégico y articulador financiero de Daniel Barrera Barrera, alias ‘El Loco Barrera’, coordinando grandes envíos marítimos de alcaloides hacia puertos europeos.

Su historial delictivo quedó documentado desde julio de 2009, cuando la Guardia Costera estadounidense interceptó en aguas internacionales del Caribe una embarcación sin bandera cargada con 713 kilos de cocaína.

En junio de 2010, autoridades colombianas ejecutaron su primera captura en Bogotá atendiendo requerimientos judiciales internacionales, mientras Estados Unidos lo incluía oficialmente en su lista de narcotraficantes más buscados mundialmente.

Posteriormente, en 2011 fue extraditado hacia territorio español, donde la Audiencia Nacional lo condenó inicialmente a ocho años de prisión tras valorar un atenuante judicial por arrepentimiento tardío procesal.

Más adelante, el Tribunal Supremo español redujo dicha sentencia condenatoria a siete años de cárcel efectiva por delitos graves relacionados con narcotráfico internacional y pertenencia a organización criminal transnacional.

Adicionalmente, investigaciones policiales europeas vincularon su nombre con la denominada operación Destello o Castaño, mediante la cual autoridades incautaron 4.500 kilos de cocaína transportados a bordo del pesquero Oceanía II.

En marzo de 2018, agentes españoles e Interpol volvieron a detenerlo en Madrid respondiendo a una orden internacional de captura y extradición emitida nuevamente por autoridades judiciales de Estados Unidos.

Tras recuperar su libertad luego de cumplir sus penas judiciales, Sánchez Rey se estableció en la capital española, donde mantenía un ostentoso estilo de vida frecuentando exclusivos espacios sociales.

Las autoridades europeas también examinaron posibles nexos de su entorno con el hallazgo reciente de 111 kilos de cocaína ocultos en el complejo madrileño atacado.

Su trayectoria concluyó violentamente en noviembre de 2026 en un estacionamiento del barrio Valdebebas, distrito madrileño de Hortaleza, tras recibir varios impactos de bala durante un ataque sicarial.