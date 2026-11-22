Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Durante la madrugada del domingo 22 de noviembre de 2026, Perú fue sacudido por un nuevo sismo que generó alerta entre sus habitantes. De acuerdo con información oficial del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el movimiento telúrico alcanzó una magnitud de 5,1 en la escala de Richter y su epicentro se localizó a 25 kilómetros al sureste de Cerro de Pasco, en la región Pasco. El evento sísmico ocurrió exactamente a las 12:51 de la madrugada, hora local, con una profundidad registrada de 132 kilómetros, según detallaron los voceros del IGP.

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En Cerro de Pasco, el sismo se sintió con una intensidad de IV en la escala de Mercalli Modificada, lo que significa que fue percibido de manera moderada, aunque no se reportaron datos sobre daños materiales o personales en este reporte específico. También se informó que el movimiento fue percibido en zonas tan alejadas como Lima, lo que evidencia la magnitud y alcance del fenómeno, aunque la intensidad fue menor en la capital peruana.

El Instituto Geofísico del Perú, a través de su Centro Sismológico Nacional, fue la entidad encargada de monitorear y divulgar la información técnica del evento. Paralelamente, el Servicio Geológico Colombiano también reportó el sismo mediante boletines internacionales y redes sociales, mencionando una magnitud de 5,0 y profundidad de 108 kilómetros cerca de Carhuamayo, en Perú, lo que muestra la coordinación entre entidades de la región para el seguimiento de la actividad sísmica.

Este movimiento no es un caso aislado, ya que apenas dos días antes, la región de Junín, en Perú, fue escenario de un fuerte sismo de magnitud 6,7, igualmente percibido en diferentes zonas del país. Frente a la continuidad de estos eventos sísmicos, las autoridades han reiterado la importancia de mantener medidas de prevención, como identificar zonas seguras en los hogares y preparar una mochila de emergencia. Igualmente, enfatizan la necesidad de consultar únicamente reportes oficiales y no difundir información sin verificación, con el fin de evitar confusiones o desinformación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue la magnitud y la ubicación exacta del sismo en Perú el 22 de noviembre de 2026?

De acuerdo con el reporte del Instituto Geofísico del Perú, el sismo tuvo una magnitud de 5,1 y su epicentro se localizó 25 kilómetros al sureste de Cerro de Pasco, en la región Pasco, a una profundidad de 132 kilómetros. El evento fue sentido con intensidad IV en Cerro de Pasco y, aunque también fue percibido en Lima, allí la intensidad fue menor.

¿Qué deben hacer las personas para prepararse ante sismos frecuentes en Perú?

Las autoridades recomiendan identificar zonas seguras dentro de las viviendas, mantener listas mochilas de emergencia y consultar únicamente los informes oficiales de organismos como el Instituto Geofísico del Perú. También enfatizan la importancia de evitar compartir información no verificada para no contribuir a la desinformación durante situaciones de emergencia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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