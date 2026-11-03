Un video de una agresión en plena vía pública se viralizó en redes sociales durante el pasado fin de semana. Las imágenes muestran a una mujer que persigue en motocicleta a otra pasajera, quien se movilizaba en un mototaxi por Lima, Perú, y termina golpeándola dentro del vehículo.

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El episodio habría ocurrido en medio de un presunto caso de infidelidad. De acuerdo con la información que acompaña la grabación, la agresora sería la esposa de un hombre que estaba en compañía de la otra mujer, señalada en redes sociales como su supuesta amante. Sin embargo, esa versión no ha sido confirmada de manera independiente.

Así fue la persecución en motocicleta en Lima

En el registro de una cámara de seguridad se observa cómo la mujer que iba en el mototaxi intenta alejarse del lugar en el vehículo de transporte. No obstante, otra mujer, que se desplazaba en una motocicleta junto a una acompañante, comienza a seguirla por una calle de la capital peruana.

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La persecución continúa hasta que la motociclista alcanza el mototaxi y se detiene junto a él. Luego, se baja, se quita el casco y se acerca al vehículo para confrontar a la pasajera.

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La situación escala rápidamente. En la grabación se aprecia cómo la mujer ingresa al mototaxi y comienza a golpear a quien sería la presunta amante de su esposo. El conductor queda en medio del enfrentamiento, mientras algunas personas que transitaban por el sector se detienen para observar lo que sucede.

#LIMA ENCONTRÓ A SU ESPOSO CON OTRA !

ESPOSA PERSIGUE A MUJER Y LA INTERCEPTA CUANDO HUÍA EN MOTOTAXI😱

Una esposa habría descubierto a su marido con otra mujer. Tras el encuentro, la mujer intentó escapar en un mototaxi, pero fue interceptada por la esposa https://t.co/4mbDHfXzm1 — Marco Antonio Barrueto Chavez (@MarcoAn42551200) October 28, 2026

El video no permite establecer con claridad qué ocurrió antes de la persecución ni cuál fue el motivo exacto del altercado. Tampoco se conocen, con la información disponible, las identidades de las mujeres involucradas o si alguna de ellas presentó una denuncia ante las autoridades.

Video de la agresión se viralizó en redes sociales

La grabación comenzó a circular en plataformas digitales durante el fin de semana y llamó la atención por la manera en que se desarrolló el enfrentamiento: una persecución en motocicleta que terminó con una agresión física dentro de un vehículo de transporte público.

Las publicaciones que difundieron el registro relacionaron el episodio con una presunta infidelidad, aunque ese contexto hace parte de las versiones compartidas en redes sociales y no de hechos verificados.

Por ahora, no hay información confirmada sobre posibles medidas de las autoridades peruanas frente al caso ni sobre el estado de salud de la mujer agredida.

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