Un momento de tensión durante un programa de televisión en México terminó con una modelo herida en el rostro, luego de que el presentador Ernesto Chavana pateara un dron que sobrevolaba el estudio y el aparato impactara contra ella.

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El incidente ocurrió durante una emisión de “Es Show”, programa de entretenimiento del canal Multimedios, cuando el conductor reaccionó ante el dispositivo que volaba cerca de él. La patada hizo que el dron saliera disparado hacia la zona donde estaban varias integrantes del elenco.

La modelo Isabella Rojas recibió el golpe en la cara y se llevó las manos a la boca, mientras otras personas del equipo se acercaban para auxiliarla. Según informó Telemundo, el episodio quedó registrado en video y las imágenes comenzaron a circular en redes sociales, donde despertaron críticas contra el presentador.

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Tras el impacto, Rojas tuvo que abandonar momentáneamente el set para recibir atención. Sin embargo, regresó después al programa y habló sobre lo ocurrido. La joven contó que sufrió una herida en el labio, aunque aseguró que se encontraba bien.

🦵🤕 A model took a drone right to the moneymaker … after a Mexican TV host beamed her in the face when he went to kick it across the stage … and it’s all on video. 🎥: Multimedios TV Canal 6 https://t.co/HSmrzutWSh — TMZ (@TMZ) October 28, 2026

¿Qué dijo presentador que golpeó con dron a compañera en programa en vivo?

La reacción de Chavana también desató cuestionamientos, pues en las imágenes iniciales el conductor permaneció en el estudio mientras el equipo auxiliaba a la modelo. El presentador aseguró que se sintió avergonzado.

Posteriormente, Chavana reconoció su responsabilidad y expresó arrepentimiento por haber pateado el aparato. También afirmó que asumiría los gastos médicos derivados del incidente, en medio de las críticas que recibió por su comportamiento durante la transmisión.

Después del incidente, Chavana se pronunció sobre lo ocurrido y reconoció que se equivocó al patear el dispositivo. “Estoy consciente del error que cometí ayer en patear un dron bajo una situación que se presentó en el programa”, afirmó, según recogió UnoTV.

La grabación provocó comentarios de espectadores que cuestionaron la decisión de golpear un dron en un espacio donde había varias personas cerca. El caso también abrió una discusión sobre los riesgos de este tipo de dinámicas en los programas en vivo y las medidas de seguridad para proteger a quienes participan en ellos.

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