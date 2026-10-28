Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, fue protagonista de un momento inesperado en la vía pública cuando una mujer le dirigió una frase que se volvió viral en redes sociales. El hecho, captado en un video difundido ampliamente, mostró a la seguidora del mandatario expresando su admiración con las palabras: “¡Abelardo, rúgeme, mi amor!”. Esta escena, reportada por Revista Semana, llamó la atención por el tono espontáneo y curioso con el que la mujer se dirigió al presidente, conocido popularmente como ‘El Tigre’.

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Según el video publicado y compartido en varias plataformas digitales, el episodio refleja el tipo de interacción que a veces ocurre entre figuras públicas y ciudadanos. En este caso, la particularidad surgió por la manera en la que la admiradora recurrió al apodo del jefe de Estado, un sobrenombre que ha trascendido más allá del entorno político y se utiliza en distintos espacios cuando se hace referencia a Abelardo De La Espriella. El momento se destacó en redes sociales precisamente por lo inusual y espontáneo del comentario, además de la reacción de los presentes, quienes no esperaban una manifestación tan efusiva en plena vía pública.

El contenido que circula en internet muestra la rapidez con que algunos episodios cotidianos pueden viralizarse, más aún cuando involucran a personajes de alta exposición mediática como el presidente. De acuerdo con Revista Semana, este tipo de sucesos evidencia cómo la opinión pública puede sensibilizarse ante gestos de cercanía y humor, transformando lo que sería un simple encuentro callejero en tendencia digital. Las redes sociales, en consecuencia, juegan un rol determinante al amplificar este tipo de momentos, volviendo protagonistas tanto a las figuras públicas como a quienes interactúan con ellas en situaciones fuera de protocolo.

La frase utilizada por la mujer se convirtió en objeto de conversación, celebración y hasta comentario político, pues no solo pone de manifiesto la popularidad de Abelardo De La Espriella, sino el impacto de su imagen entre los ciudadanos. Sin embargo, el viral episodio, originado en un contexto cotidiano, se mantiene fiel a lo captado en video: un elogio espontáneo y peculiar dirigido al jefe de Estado, cuya difusión sigue creciendo en las redes.

¿Por qué llaman ‘El Tigre’ al presidente Abelardo De La Espriella?

El apodo de ‘El Tigre’ con el que se conoce popularmente al presidente Abelardo De La Espriella fue el motivo de la expresión utilizada por la admiradora en el video. Este sobrenombre refleja la forma en la que buena parte de la opinión pública y seguidores se refieren a él, destacando su personalidad y estilo particular, tal como se vio en el momento viral compartido por Revista Semana.

¿Qué impacto tuvo el video de la mujer y Abelardo De La Espriella en redes sociales?

El video en que una mujer le dice “¡rúgeme, mi amor!” al presidente Abelardo De La Espriella se destacó en redes sociales por la espontaneidad y la cercanía demostrada. De acuerdo con Revista Semana, la escena fue ampliamente compartida y comentada, ejemplificando cómo eventos repentinos pueden capturar la atención del público y convertirse en temas virales en internet.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.