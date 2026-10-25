Por: ZONA CAPTIVA

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Fenómenos virales como la llamada ‘frutinovela’, personificaciones hiperbólicas y microhistorias de pocos segundos han transformado los esquemas de consumo audiovisual en plataformas digitales. Más allá del entretenimiento casual, investigaciones de la Universidad de Zhejiang publicadas en la revista NeuroImage señalan que ver contenidos breves de nuestro agrado activa mecanismos cerebrales que deshabilitan temporalmente las áreas vinculadas al control de impulsos, sumergiendo a las audiencias en bucles de consumo continuo.

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El impacto de este formato responde tanto a respuestas neurológicas como a la reestructuración de las reglas de producción audiovisual contemporánea.

La efectividad de estas piezas breves se fundamenta en la ruptura de la estructura dramática tradicional. De acuerdo con Alejandro Cujabanty Villada, docente de la Tecnología en Animación y Postproducción Audiovisual de Areandina Pereira, el gancho visual y auditivo reemplaza a la introducción convencional para captar la atención en el primer segundo.

“En lugar de una introducción pausada, se entra directamente al clímax o a un conflicto ridículo pero irresistible, usando ganchos visuales y auditivos súper marcados”, explica el académico sobre la técnica empleada para evitar que el usuario continúe desplazando la pantalla.

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Esta compresión del relato exige adaptar la caracterización de los sujetos en pantalla, omitiendo arquetipos complejos en favor de símbolos instantáneos. “Los personajes hoy en día se construyen a través de rasgos ultra reconocibles, frases estribillo y símbolos inmediatos que la gente descifra en menos de tres segundos”, señala sobre la velocidad que demanda el formato.

La preferencia por estéticas sencillas o imperfectas responde a la búsqueda de autenticidad por parte de los usuarios, quienes suelen percibir las producciones hipertécnicas como distantes. Los contenidos absurdos generan un efecto de complicidad o “chiste interno” que diferencia la publicación en medio de la saturación del ‘feed’.

Si bien los sistemas de recomendación y algoritmos amplifican el alcance inicial, la construcción de una comunidad requiere propuestas creativas sostenibles. “El algoritmo puede abrir la puerta y mostrarte a miles de personas, pero es el ingenio del creador el que hace que la gente realmente se quede”, puntualiza el docente, advirtiendo sobre la necesidad de integrar reflexiones o causas reales para trascender la viralidad pasajera.

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