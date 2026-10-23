El video de un recién nacido cuyo rostro parece tener un bigote oscuro llamó la atención en redes sociales. Sin embargo, las imágenes fueron modificadas digitalmente y hay detalles que permiten identificar la intervención de inteligencia artificial.

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El fenómeno se volvió tema de conversación porque algunos usuarios se preguntaron si un bebé podía nacer con vello facial tan marcado. Aunque los recién nacidos pueden tener lanugo, un vello fino que aparece durante la gestación, esta característica no explica por sí sola la apariencia del menor que aparece en la grabación.

El lanugo suele desaparecer antes del nacimiento o durante las primeras semanas de vida. Puede encontrarse en distintas partes del cuerpo, incluido el rostro, pero generalmente es suave, fino y poco pigmentado. Por eso, no debe confundirse con el bigote oscuro y definido que se observa en el video viral.

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¿Imágen de bebé con bigote fue creada con inteligencia artifical?

Según la información publicada por La Kalle, la grabación parte de imágenes de un nacimiento que fueron alteradas mediante herramientas digitales. Un filtro de inteligencia artificial superpone el vello facial y lo ajusta al rostro del bebé, creando la impresión de que realmente nació con esas características.

Entre las señales que permiten advertir la manipulación están los pequeños parpadeos y desajustes del bigote cuando el recién nacido mueve el rostro o hace gestos. Estos cambios aparecen porque el sistema digital pierde momentáneamente el seguimiento de sus facciones.

Otro detalle está en la textura y la iluminación del vello, que conserva una apariencia demasiado uniforme frente a los cambios de luz de la escena. Estas inconsistencias ayudan a explicar por qué las imágenes no corresponden a una representación fiel del aspecto del recién nacido.

El caso también muestra cómo los videos que presentan situaciones inesperadas pueden despertar curiosidad y multiplicar su circulación en redes sociales. La combinación de una escena cotidiana, como un nacimiento, con una característica física llamativa contribuyó a que la grabación provocara preguntas sobre su autenticidad.

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