Una transmisión en vivo de la televisión española terminó abruptamente cuando una enorme ola sorprendió a un periodista y al equipo técnico que lo acompañaba. El momento quedó grabado durante la cobertura de un temporal marítimo en el norte de España y rápidamente se viralizó en redes sociales, donde las imágenes generaron preocupación por los riesgos que enfrentan los reporteros en este tipo de situaciones.

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Un reportero decide pararse justo donde rompen las olas para advertirle a la gente lo peligroso que es estar en un lugar como ese. Adivinen cómo termina la historia. pic.twitter.com/z1MdkssIV6 — Vulgarcite (@vulgarcite) October 22, 2026

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El episodio ocurrió el jueves 22 de octubre en Ondarroa, una localidad pesquera de la provincia de Bizkaia, en el País Vasco. Sergio Ovejero, periodista del programa ‘Euskadi Quédate’, del canal ETB2, se encontraba en un paseo marítimo junto a su compañera Raquel, informando sobre las condiciones del mar y las advertencias emitidas por las autoridades.

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Durante la conexión, Ovejero explicó que el fuerte oleaje representaba un peligro para quienes transitaban por los paseos costeros. También mencionó las alertas del servicio meteorológico vasco, Euskalmet, que había establecido un aviso amarillo por riesgo para la navegación cerca de la costa y contemplaba elevar el nivel de alerta durante la noche.

Sin embargo, mientras advertía sobre los riesgos que representaban el agua y el estado del pavimento para los peatones, una ola de gran tamaño golpeó repentinamente al periodista y al equipo de televisión. El impacto interrumpió la transmisión y obligó a regresar al estudio, donde el presentador Odei Esnaola reaccionó con evidente preocupación por sus compañeros.

“Bueno, esperemos que nuestros compañeros Sergio y Raquel estén bien, lo vamos a actualizar enseguida”, expresó Esnaola mientras esperaba noticias sobre el estado del equipo desplazado a Ondarroa. Posteriormente, medios españoles informaron que Ovejero y sus compañeros se encontraban bien tras el incidente, que quedó registrado en la emisión televisiva.

La grabación provocó comentarios en redes sociales sobre los peligros de cubrir fenómenos meteorológicos en zonas costeras. El presentador también aclaró que el equipo no había sobrepasado ninguna barrera de seguridad y que el aviso mencionado durante la conexión no entraba en vigor hasta el día siguiente.

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