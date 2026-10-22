Un sacerdote colombiano se llevó un fuerte susto cuando una cruz que intentaba acomodar terminó cayéndole encima. El momento quedó grabado en video y se difundió en redes sociales, donde varios usuarios relacionaron lo sucedido con la muerte del padre Patricio Alfredo Sánchez Molinari, quien falleció en plena misa en Guayaquil, Ecuador, tras ser golpeado por una estructura similar.

Sigue a PULZO en Discover

🇨🇴 | Se ha vuelto viral un vídeo de un sacerdote en Colombia sobre el que casi se desplomó una pesada cruz. pic.twitter.com/8VYmt3LKy3 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 22, 2026

Lee También

El protagonista del episodio en Colombia fue el sacerdote Óscar Echeverri, quien logró levantarse después del accidente y no sufrió consecuencias de gravedad, según la información que compartió en sus redes sociales. El hecho ocurrió el pasado 28 de abril, mientras grababa contenido para sus plataformas digitales.

(Vea también: “Qué coincidencia”: familia del sacerdote que murió porque le cayó cruz encima hizo petición)

Echeverri suele publicar videos en los que comparte reflexiones y mensajes con sus seguidores. Durante la grabación, se acercó a la cruz para cambiarla de posición y la sujetó con ambas manos por la parte inferior. Sin embargo, el peso del objeto le ganó y terminó cayendo sobre él.

La cruz alcanzó a golpearlo en la cabeza, aunque no de lleno, y el sacerdote cayó al suelo. La cámara continuó grabando mientras él se incorporaba rápidamente y acomodaba el objeto en el piso. Después se acercó al dispositivo, momento en el que quedó registrada su expresión de sorpresa por lo que acababa de ocurrir.

Pese al susto, el religioso volvió a levantar la cruz y la puso en el lugar que correspondía. Más adelante, publicó el video y acompañó las imágenes con una reflexión sobre el destino y la muerte: “La fecha, la causa y el lugar que nos corresponden morir, eso son y no otros”.

La grabación se viralizó y provocó comentarios por las similitudes con el accidente ocurrido en Guayaquil, donde el padre Patricio Alfredo Sánchez Molinari murió después de que una cruz cayera sobre él durante una ceremonia religiosa. Aunque ambos casos quedaron registrados y tuvieron como protagonista una estructura religiosa, el desenlace fue muy diferente: Echeverri pudo levantarse y continuar con sus actividades.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de virales hoy aquí.