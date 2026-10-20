Por: Caracol TV

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La ceremonia de grados de la Universidad de los Andes del segundo semestre de 2026 tuvo entre sus intervenciones la de Santiago Ortiz, un recién graduado de Derecho que aprovechó su turno como orador para plantear una reflexión sobre las expectativas que acompañan el inicio de la vida profesional, discurso que se volvió viral en redes sociales por su emotividad.

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El mensaje de Ortiz se sumó al de Yadianny Ramos Asprilla, quienes participaron en la ceremonia de grado y coincidieron en la necesidad de reflexionar sobre las condiciones en las que los jóvenes estudian, construyen sus proyectos de vida y se enfrentan al mundo laboral. Mientras Ortiz cuestionó la idea de que el éxito deba medirse por la acumulación de dinero, títulos y reconocimientos, Ramos llamó la atención sobre las dificultades que enfrentan quienes deben abandonar sus lugares de origen para acceder a la educación superior.

Santiago Ortiz cuestionó la presión por alcanzar el éxito profesional

Durante su intervención, Santiago Ortiz invitó a sus compañeros a revisar las expectativas con las que comienzan su vida laboral. Para el egresado, terminar una carrera universitaria suele estar acompañado de la presión por conseguir un buen empleo, aumentar los ingresos, obtener reconocimiento y demostrar que el esfuerzo realizado durante años de estudio dio resultados. “Estamos graduándonos de la mejor universidad del país con la presión de correr a máxima velocidad y competir; entrenados para anhelar un lugar en el podio de una carrera con millones y millones de corredores”, comenzó diciendo.

Sin embargo, planteó que cumplir con esas expectativas no necesariamente garantiza satisfacción personal. “¿Qué tanto dinero será suficiente para cumplirnos la ilusión de ser ricos, de ser millonarios?”, reflexionó, advirtiendo sobre las consecuencias de asumir la trayectoria laboral como una competencia permanente. “¿Serán treinta, cuarenta, cincuenta años de acumular títulos, dinero, ascensos, empresas suficientes para estar en paz?”, agregó ante los asistentes. Para explicar su postura, recurrió a la libertad como uno de los valores que considera importantes dentro de la formación universitaria.

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La describió como la posibilidad de construir una vida de acuerdo con las necesidades y aspiraciones propias, en lugar de responder automáticamente a expectativas externas. “Libertad para escoger una vida que se ajuste a nuestras necesidades, y no a las de los sueños que, tal vez, ni siquiera son propios”, sostuvo. “Libertad para imaginar una vida que nos haga felices y libertad para escogerla y para construirla; libertad para fracasar y enfrentar el arrepentimiento de no haber sido más de algo y menos de lo otro; libertad para decidir a qué velocidad correr y cuáles carreras enfrentar; libertad para decidir cuándo detenernos porque hemos tenido suficiente”.

Dos discursos de egresados de la Universidad de los Andes se han viralizado en redes sociales por sus reflexiones sobre la vida, el futuro, el éxito, la realidad laboral y el papel de la educación. Sus palabras abrieron la conversación sobre los desafíos que enfrentan los jóvenes… pic.twitter.com/YhK1YUHiHF — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) October 20, 2026

El mensaje también incluyó una reflexión sobre el papel de los profesionales en la sociedad. El egresado sostuvo que el conocimiento adquirido durante la formación universitaria debe ponerse al servicio de los demás y contribuir a la construcción de relaciones basadas en la solidaridad, el respeto y la empatía. De hecho, relacionó esa responsabilidad con la necesidad de trabajar por la paz en Colombia. En su intervención, recordó que el país continúa enfrentando situaciones de violencia y llamó a no normalizar el sufrimiento de las comunidades afectadas por el conflicto. “Escoger una vida en paz es tal vez la decisión más valiente que puede tomar la juventud”.

Yadiani Ramos puso el foco en las desigualdades educativas entre territorios

La segunda reflexión estuvo a cargo de Yadiani Ramos, quien habló sobre las barreras que enfrentan los jóvenes que viven en municipios alejados de los principales centros educativos del país. Su intervención partió de su propia experiencia familiar y académica. Durante el discurso, explicó: “Soy la primera por parte de mi mamá en tener un título universitario”. Ramos señaló que un diploma acredita la culminación de un proceso de formación, pero no cuenta por sí solo las circunstancias que una persona tuvo que superar para llegar hasta ese momento.

Y es que detrás de cada título puede haber sacrificios económicos, dificultades para permanecer en el sistema educativo y decisiones que involucran a toda una familia. La egresada también habló de su territorio y de lo que significa trasladarse a otro lugar para continuar los estudios. En su intervención, manifestó que salir de su lugar de origen no representó dejarlo atrás y expresó su deseo de que otros jóvenes puedan acceder a oportunidades educativas sin verse obligados a alejarse de sus hogares. Al referirse a Istmina y a otros territorios, planteó una de las ideas centrales de su discurso: “Que migrar sea una elección, nunca una condición”.

Las reflexiones de ambos egresados también se relacionan con las dificultades que encuentran los recién graduados cuando intentan incorporarse al mercado laboral colombiano. De acuerdo con la Asociación Colombiana de Universidades (Ascún), de los cerca de 250.000 jóvenes que se gradúan de la educación superior cada año, menos del 40% logra ubicarse inmediatamente en el mercado laboral. El porcentaje restante puede tardar más tiempo en conseguir empleo, incluso hasta cuatro semestres, o decidir no continuar buscando trabajo en el país y desarrollar actividades de manera independiente.

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