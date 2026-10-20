Por: EL PILON SA

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Un discurso de graduación en la Universidad de Los Andes ha captado la atención de muchas personas en redes sociales. Su autor, Santiago Ortiz García, abogado summa cum laude, pronunció durante la ceremonia de grado un mensaje que se apartó de la celebración convencional e instó a la reflexión sobre el verdadero significado del éxito profesional y personal. De acuerdo con lo expuesto en la ceremonia y recogido en la cuenta oficial de la universidad en redes sociales, Ortiz puso en duda la narrativa social que asocia la autorrealización con la acumulación de riqueza, prestigio y cargos importantes. Según él, la presión por alcanzar estas metas puede llevar a sacrificar la salud, los afectos y el bienestar personal. En ese sentido, invitó a sus compañeros a repensar “cuánto es suficiente” en términos de dinero, reconocimiento y logros.

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Ortiz señaló que la idea de que las capacidades y oportunidades obligan a trabajar sin descanso debe revaluarse. Citando su propia experiencia y el ambiente competitivo de egresar de una de las universidades más reconocidas del país, sostuvo que la libertad radica en decidir cuáles luchas asumir, cuándo detenerse y en aceptar también los errores y las frustraciones propias del camino. Propuso la autocompasión como una herramienta necesaria para enfrentar derrotas y proyectos inconclusos, evitando que cada fracaso se convierta en una condena personal.

Además de la reflexión individual, el discurso tuvo un marcado enfoque social. Ortiz conectó su mensaje con la persistente violencia en Colombia, mencionando cifras expuestas por el Comité Internacional de la Cruz Roja sobre al menos ocho conflictos armados internos y datos presentados en su discurso, provenientes de Naciones Unidas, que advierten sobre más de 630.000 personas impactadas por la violencia solamente en el primer semestre de 2026. Para el joven abogado, esta realidad exige que los egresados asuman un compromiso con la paz y la justicia, rechazando la indiferencia, el estigma y la venganza como formas de respuesta al conflicto. A la vez, defendió la importancia de proteger la memoria histórica y de ejercer la vida profesional con humildad, solidaridad y respeto por las diferencias.

Ortiz culminó su intervención expresando su deseo de paz, tanto para sus compañeros como para el país, destacando que el éxito pasa también por el cuidado de los vínculos personales y por asumir la responsabilidad colectiva como ciudadanos.

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¿Cuál fue el mensaje principal del discurso de Santiago Ortiz García en la Universidad de Los Andes?

El eje del mensaje de Santiago Ortiz García fue cuestionar la presión social basada en la búsqueda constante del éxito entendido como acumulación de prestigio, dinero y logros, invitando a sus compañeros a redefinir el éxito personal y profesional. Propuso valorar la paz, el autocuidado, la compasión frente a los fracasos y, especialmente, el compromiso activo con la transformación social y la construcción de una Colombia en paz.

¿Qué cifras sobre violencia en Colombia mencionó el discurso de Santiago Ortiz García?

Durante su intervención, Santiago Ortiz García citó datos del Comité Internacional de la Cruz Roja que hablan de al menos ocho conflictos armados internos en el país. Además, mencionó cifras humanitarias de Naciones Unidas señalando que, en el primer semestre de 2026, más de 630.000 personas se vieron afectadas por el aumento de la violencia, resaltando así la urgencia de mantener el compromiso de los nuevos profesionales con la paz y la justicia social.

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