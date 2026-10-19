Este lunes condenaron a Juan Carlos Suárez y Ricardo González, los implicados en el asesinato de Jaime Esteban Moreno, atacado a golpes cuando salía de una fiesta el pasado 31 octubre de 2025.

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A los implicados los acusaron por el delito de homicidio agravado doloso, luego de haberle propinado una golpiza desproporcionada y letal al estudiante de la Universidad de los Andes. Los hechos se dieron en horas de la madrugada, luego de que la víctima salía junto con un amigo de una popular discoteca en Chapinero.

En un inicio se dijo que Moreno tuvo un altercado con sus agresores en aquel establecimiento nocturno de la avenida Caracas. Una vez afuera, los culpables del homicidio, que iban con una mujer, encararon al estudiante y su acompañante, para luego golpear al joven de 19 años.

Videos de cámaras de seguridad evidenciaron cuando Suárez agredió a Moreno, mientras el amigo de este último trataba de defenderlo. Luego, González le dio un golpe por la espalda que lo tendió al suelo.

La mujer que iba con los condenados hoy 19 de octubre fue detenida junto con uno de los dos implicados, pero fue liberada después. Como si se tratara de enmendar su torpeza, las autoridades emitieron una orden de captura contra esta persona, identificada como Paola Fernández. Ella es señalada de haber incitado a que golpearan a Jaime Esteban.

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