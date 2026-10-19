Por: Portal Bogotá

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La capital colombiana continúa ofreciendo alternativas culturales para toda la familia. De acuerdo con la información publicada por ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) y el Teatro El Ensueño de Bogotá organizarán el concierto ‘Jacana Jacana’, un evento que articula música, arte, educación ambiental y trabajo comunitario enfocado en la biodiversidad y los territorios de Colombia. La presentación está programada para el sábado 31 de octubre de 2026 a las 3:30 p. m. y requerirá boletería para ingreso, según informó la misma fuente.

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Esta propuesta busca llevar al público por un recorrido sonoro y visual inspirado en los paisajes colombianos. A través de canciones y recursos como imágenes de animales silvestres, animaciones, ilustraciones y movimientos escénicos, el espectáculo reúne sonidos de diferentes géneros musicales, entre los que se destacan la cumbia, bullerengue, marimba de chonta, reggae, rock y pop. A ello se suman lenguas y saberes de comunidades de la Sierra Nevada de Santa Marta y el Amazonas, integrando así expresiones culturales diversas del país.

Durante el concierto, en el escenario cobrarán vida personajes animales como el jaguar, el mono tití, las ranas y los monos nocturnos. Todos ellos estarán acompañados por recursos visuales especialmente diseñados para complementar las canciones. Según ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, este proyecto incorpora contenidos surgidos a partir de trabajo de campo y colaboración con comunidades, investigadores y organizaciones relacionadas con la conservación.

Adicionalmente, la experiencia invita al público a acercarse a las lenguas y conocimientos de comunidades indígenas, incluyendo sonidos propios del Ikun, Kággaba, Huitoto y Tikuna. La intención es que familias puedan compartir una jornada de aprendizaje, baile y canto, involucrando a niñas y niños en una propuesta lúdica y formativa.

‘Jacana Jacana’ nació en 2014 en Minca, en la Sierra Nevada de Santa Marta, y desde entonces ha consolidado un trabajo que conecta música, arte y educación con la naturaleza. De acuerdo con la información provista, el proyecto ha sido presentado en escenarios de relevancia como la Conferencia de las Partes (COP16), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) 2025, el Centro Nacional de las Artes y el NatGeo Fest en Washington. Además, hace parte desde 2018 de las iniciativas de narración de historias de National Geographic.

La presentación en el Teatro El Ensueño forma parte de una programación dirigida a familias de Ciudad Bolívar y otras zonas de Bogotá, con la posibilidad de que niñas y niños asistan disfrazados, celebrando el 31 de octubre en un ambiente cultural y seguro.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde es y cómo asistir al concierto ‘Jacana Jacana’ en Bogotá?

El concierto ‘Jacana Jacana’ se realizará el sábado 31 de octubre de 2026 a las 3:30 p. m. en el Teatro El Ensueño, ubicado en la transversal 70D #60-90 sur, en la localidad de Ciudad Bolívar, Bogotá. De acuerdo con la información de ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, la entrada será con boletería, por lo que se recomienda consultar la disponibilidad y condiciones antes de asistir.

¿Qué significa marimba de chonta y cómo se incorpora en el concierto ‘Jacana Jacana’?

La marimba de chonta es un instrumento musical tradicional del Pacífico colombiano, construido a partir de la madera de palma chonta y tubos de guadua. En el concierto ‘Jacana Jacana’, este instrumento se integra con otros géneros musicales como cumbia y bullerengue, enriqueciendo la experiencia sensorial y acercando al público a la diversidad sonora de Colombia, según lo reportado por ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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