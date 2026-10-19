Por: Portal Bogotá

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La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá (SDH) ha dispuesto, en el marco del programa 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa', una serie de jornadas móviles para facilitar el acceso de los ciudadanos a sus servicios, especialmente aquellos relacionados con orientación y trámites de impuestos distritales. De acuerdo con información oficial de la SDH, estas actividades se desarrollarán entre el lunes 19 y el sábado 24 de octubre de 2026 en distintas localidades de la capital colombiana.

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La programación comienza el lunes 19 de octubre, cuando los residentes de San Cristóbal y Antonio Nariño podrán acercarse, desde las 8:00 a. m., a los puntos de atención establecidos. El martes 20 de octubre, los servicios estarán en las localidades de Usme y Chapinero, también desde las 8:00 a. m. El miércoles 21 de octubre, la atención se concentrará en Puente Aranda y Tunjuelito, a partir de la misma hora. El jueves 22 de octubre, Usme repite en la agenda desde las 8:00 a. m., mientras que La Candelaria contará con atención a partir de la 1:00 p. m. Para el viernes 23 de octubre, los puntos móviles estarán en Suba a partir de las 8:00 a. m., y en Santa Fe desde las 10:00 a. m. Finalmente, el sábado 24 de octubre, Teusaquillo y Usaquén contarán con atención iniciando a las 8:30 p. m. y 9:00 p. m., respectivamente, según la programación compartida por la entidad.

Durante estas jornadas, la ciudadanía tendrá la posibilidad de recibir atención presencial con el fin de aclarar cualquier inquietud acerca de sus obligaciones tributarias. Los servicios que ofrece la Secretaría Distrital de Hacienda en estos puntos incluyen la entrega de recibos de pago, consulta de estados de cuenta, orientación sobre impuestos distritales, asesoría para el uso de la Oficina Virtual, información acerca de acuerdos y facilidades de pago, y la generación del Registro de Información Tributaria (RIT). Todo esto hace parte de una estrategia de atención que busca acercar los servicios tributarios y facilitar los trámites para los contribuyentes.

La SDH recomienda a los ciudadanos consultar siempre la programación oficial antes de desplazarse, con el propósito de confirmar la dirección y condiciones de atención de cada punto de servicio. Esta recomendación es clave para evitar inconvenientes y asegurar un acceso adecuado a los servicios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo puedo acceder a los servicios móviles de la Secretaría Distrital de Hacienda en Bogotá?

Para acceder a los servicios móviles de la Secretaría Distrital de Hacienda en Bogotá, usted debe consultar la programación oficial publicada por la entidad, identificar la fecha, hora y localidad donde se encontrará el punto de atención móvil más cercano, y dirigirse en el horario señalado. Allí, podrá recibir asesoría presencial sobre trámites tributarios, resolver dudas y obtener documentos como recibos de pago y estados de cuenta.

¿Qué servicios ofrece la Secretaría Distrital de Hacienda durante las jornadas móviles?

La Secretaría Distrital de Hacienda proporciona, durante estas jornadas móviles, entrega de recibos de pago, consulta de estados de cuenta, orientación sobre impuestos distritales, asesoría en el uso de la Oficina Virtual, información sobre acuerdos y facilidades de pago, así como ayuda para la generación del Registro de Información Tributaria (RIT). Estos servicios buscan facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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