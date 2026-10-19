Por: El Espectador

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Chapinero Alto ha logrado un reconocimiento internacional que lo sitúa en la escena global, lejos de sus tradicionales asociaciones con el mercado inmobiliario local. De acuerdo con la revista británica Time Out, este barrio de Bogotá fue seleccionado como el séptimo mejor del mundo en 2026, liderando, además, la lista para Latinoamérica. Según dicha publicación, los aspectos destacados de la zona incluyen su intensa vida cultural, una oferta gastronómica variada, posibilidades para transitar a pie y una notable diversidad. Para quienes consideran mudarse allí, surgen interrogantes concretos sobre el costo real de vivir en esta zona que ahora tiene visibilidad internacional.

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Las cifras del portal Fincaraíz muestran que arrendar un apartamento de 54 metros cuadrados en Chapinero Alto cuesta en promedio 3.738.158 pesos colombianos mensuales. En cuanto a la compra, el precio promedio ofrecido de un apartamento asciende a 788.250.548 pesos, con un área aproximada de 78 metros cuadrados. Es importante aclarar que estos valores corresponden a precios de oferta y pueden variar tras la negociación directa entre las partes. Los cánones de arriendo dependen, además, de factores como la antigüedad del edificio, si el apartamento está amoblado y el valor de la administración, según Fincaraíz.

En relación con el salario mínimo mensual fijado transitoriamente para 2026, que es de 1.750.905 pesos, el alquiler promedio de Chapinero Alto equivale a poco más de dos salarios mínimos. Ese valor no incluye administración, servicios públicos ni otros gastos asociados como depósito o mudanza. Además, el valor por metro cuadrado oscila entre 55.000 y 70.000 pesos, existiendo una amplia gama de precios: apartaestudios pequeños desde 1,6 millones de pesos mensuales hasta apartamentos amoblados que pueden superar los 9,2 millones, costos que tampoco incluyen la administración.

En cuanto a la compra de vivienda, Fincaraíz reporta apartaestudios en venta desde 229 millones de pesos, mientras que los apartamentos de dos habitaciones inician en 265 millones. Los proyectos nuevos se ubican en la franja superior de precios, especialmente en unidades pequeñas, mientras que los edificios antiguos pueden tener valores menores ajustados por el estado del inmueble y los gastos de administración.

El barrio, limitado en cuanto a oferta inmobiliaria, cuenta con cerca de 200 apartamentos disponibles para arriendo, una cifra dinámica que refleja el interés y la rotación de inmuebles en la zona. De acuerdo con la gerente comercial de Fincaraíz, el hecho de aparecer en un ranking internacional ofrece mayor visibilidad, pero solo un incremento sostenido de la demanda podría repercutir en los precios.

En Chapinero Alto conviven construcciones de distintas épocas y estilos, lo que explica la diversidad de precios en una misma zona. Su reconocimiento por Time Out destaca la vitalidad de la comunidad y la amplitud de opciones culturales, factores que, por ahora, funcionan más como una vitrina mediática que como un motor directo de valorización inmobiliaria.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuánto cuesta arrendar o comprar apartamento en Chapinero Alto en 2026?

Arrendar un apartamento promedio en Chapinero Alto tiene un costo de 3.738.158 pesos colombianos mensuales, de acuerdo con los avisos de Fincaraíz. Comprar un apartamento en la zona representa una inversión promedio de 788.250.548 pesos por un inmueble de 78 metros cuadrados. Estos valores pueden variar dependiendo del tamaño, estado del inmueble, amoblamiento y administración.

¿Qué factores explican la variación de precios en arriendo y venta en Chapinero Alto?

La diferencia de precios en Chapinero Alto responde principalmente a la diversidad de construcciones, que incluyen tanto edificios antiguos como proyectos nuevos, así como factores como el área, la antigüedad, el estado, el tipo de contrato y los valores de administración. La ubicación y la demanda creciente tras el reconocimiento internacional también inciden, pero el precio final siempre dependerá de la negociación entre las partes.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.