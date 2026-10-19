Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

El clima de Bogotá para este martes 20 de octubre de 2026 presenta varias particularidades que usted debe tener en cuenta al planear sus actividades diarias, de acuerdo con la información suministrada por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER). La ciudad experimentará durante la madrugada condiciones predominantemente secas, aunque existe una probabilidad de lloviznas dispersas, especialmente en las zonas ubicadas al sur de Bogotá. Para este inicio de jornada, se espera que la temperatura mínima ronde los 10 °C, lo que implica que en las primeras horas del día el ambiente podría sentirse fresco.

Sigue a PULZO en Discover

En las horas de la mañana, el pronóstico indica que las condiciones continuarán siendo secas, aunque el cielo se presentará entre parcial y mayormente nublado. Esta situación puede afectar la sensación térmica y modificar la planificación de actividades al aire libre.

Para consultar el pronóstico de lluvias en Bogotá es posible realizar una revisión personalizada y en tiempo real a través de la plataforma digital de mapas de la ciudad. Según el paso a paso ofrecido en la fuente consultada, usted puede acceder a mapas.bogota.gov.co, seleccionar el tipo de mapa 'Lluvias' y digitar la dirección deseada. De esta forma, podrá saber si en un punto específico está lloviendo, lo que permite una mejor organización de los desplazamientos dentro del Distrito Capital.

Frente a los recientes episodios de fuertes lluvias y granizadas en Bogotá, el IDIGER explicó que, aunque está activo el fenómeno de El Niño 2026, este evento natural, caracterizado por el calentamiento anómalo de las aguas del océano Pacífico tropical, no elimina por completo la temporada habitual de lluvias en la ciudad. Por el contrario, durante los meses de octubre y parte de noviembre, es posible presenciar lloviznas, vientos intensos o granizadas, aunque de manera menos frecuente. Según las declaraciones del IDIGER, el fenómeno de El Niño suele reducir la cantidad promedio de lluvias y aumentar las temperaturas para regiones como la Andina y el Caribe, pero no impide la llegada de precipitaciones propias de la temporada.

Por último, se recomienda estar atento a las actualizaciones del Sistema Alerta Bogotá (SAB), herramienta donde se puede consultar en tiempo real el estado del clima, la probabilidad de lluvias, temperaturas máxima y mínima, y demás información relevante para que usted pueda organizarse cada día con información precisa y confiable.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona el pronóstico del clima en Bogotá según el IDIGER?

El pronóstico del clima en Bogotá, según el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), se basa en el monitoreo constante de condiciones meteorológicas locales y regionales, permitiendo alertar a la ciudadanía sobre probabilidades de lluvias, tendencias de temperatura y otros fenómenos atmosféricos utilizando herramientas como el Sistema Alerta Bogotá (SAB).

¿Qué es el fenómeno de El Niño 2026 y cómo afecta a Bogotá?

El fenómeno de El Niño 2026 es una variabilidad climática natural asociada al calentamiento inusual de las aguas del océano Pacífico tropical. Según explica el IDIGER, para Bogotá y otras regiones andinas implica en general reducción de lluvias y aumento de temperaturas, pero no elimina por completo la posibilidad de precipitaciones durante ciertas temporadas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z