Por: Portal Bogotá

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La ciudad de Bogotá sigue viviendo importantes transformaciones en su sistema de transporte con el avance de las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá, un proyecto que impacta directamente en la movilidad urbana. De acuerdo con información de TransMilenio, la estación definitiva Calle 53 – Universidad Manuela Beltrán, ubicada en la troncal Caracas y anteriormente conocida como Marly, entrará en operación el 24 de octubre. Este hecho marca el cierre simultáneo de la estación temporal Marly, dentro del marco de los trabajos de construcción del Metro en ese importante corredor de la capital.

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La nueva estación representará un avance significativo en términos de infraestructura, capacidad y servicio. Localizada sobre la avenida Caracas, entre las calles 53 y 49, Calle 53 – Universidad Manuela Beltrán ofrecerá a los habitantes de la zona 18 servicios troncales que mejorarán la conexión hacia los diferentes portales del Sistema. Esta estación ha sido diseñada para atender altas demandas de pasajeros, brindando mayor comodidad y seguridad para la comunidad usuaria.

La infraestructura cuenta con tres amplios vagones: sur, de 93,57 metros; central, de 66,82 metros; y norte, de 91,07 metros. Estos vagones están conectados mediante pasarelas que facilitan la circulación interna. Además, la estación dispone de dos taquillas principales: una interna, con salida a la calle 53, y otra externa, con salida a la calle 49. Su longitud total es de 383 metros, con zonas de abordaje de ocho metros de ancho, lo que favorece el flujo ágil de ingreso y salida de personas, sobre todo en horas pico.

La apuesta por la seguridad e inclusión se evidencia en los detalles de construcción: los puntos de parada de los buses están equipados con puertas automáticas de alta resistencia y sistemas de bloqueo que impiden aperturas no autorizadas, tanto desde el interior como desde el exterior. La señalización luminosa y auditiva está pensada para orientar a pasajeros con discapacidad visual o auditiva, promoviendo así la accesibilidad en el sistema.

Uno de los aspectos más relevantes es la incorporación del Sistema Inteligente de Transporte (ITS), que posibilita el monitoreo constante de los diferentes componentes de la estación y permite generar información relevante para gestionar la operación de manera eficiente.

TransMilenio recomienda a los usuarios identificar el vagón donde se detiene su servicio, no obstaculizar puertas ni zonas de abordaje, y utilizar medios digitales como TransMiApp para recargar la tarjeta TuLlave, reduciendo filas y aglomeraciones. Para información actualizada sobre los cambios en rutas y alternativas de viaje, se invita a consultar los canales oficiales de TransMilenio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué servicios y rutas estarán disponibles en la nueva estación Calle 53 – Universidad Manuela Beltrán?

En la nueva estación Calle 53 – Universidad Manuela Beltrán operarán 18 servicios troncales que se distribuyen entre los tres vagones principales. Entre ellos se encuentran rutas como H15, H20, A60, B18, F60, L18, J24, K23 y D24. Esta variedad mejora la conectividad y permite a los usuarios elegir rutas directas hacia diferentes portales de la ciudad.

¿Qué es el Sistema Inteligente de Transporte (ITS) implementado en la estación?

El Sistema Inteligente de Transporte (ITS) es una plataforma tecnológica que monitorea en tiempo real el estado y el desempeño de los componentes de la estación. Este sistema proporciona datos útiles para la gestión, supervisión y seguimiento de la operación, garantizando mayor eficiencia y respuestas rápidas ante incidentes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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