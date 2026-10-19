Por: El Espectador

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La Fiscalía General de la Nación informó que radicó la solicitud formal de imputación en contra de Zulma Guzmán, vinculada directamente con el caso de envenenamiento con talio que afectó a tres menores de edad en Bogotá. De acuerdo con el ente judicial, a Guzmán se le imputarán los delitos de homicidio y tentativa de homicidio por los graves hechos ocurridos en la capital del país. El trámite legal incluye la petición de que la audiencia se lleve a cabo de manera virtual, permitiendo que Guzmán participe desde el Reino Unido mientras se realiza el proceso de extradición hacia Colombia.

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La investigación, mencionada por este diario, sostiene que la presunta responsable habría actuado a través de un tercero. El día previo al envenenamiento, un domiciliario, supuestamente contratado por Guzmán, entregó en la vivienda de la familia De Bedout una caja de frambuesas, que eran presentadas como un obsequio. Sin embargo, las frambuesas, estaban contaminadas con talio, un metal peligroso que, incluso en pequeñas cantidades, puede resultar letal al ser ingerido.

Como resultado de la ingestión, las víctimas comenzaron a presentar síntomas severos de intoxicación y fueron trasladadas a la Fundación Santa Fe de Bogotá. Dos niñas, de 13 y 14 años, fallecieron a causa de la intoxicación. La Fiscalía concluyó que la causa de la muerte fue una intoxicación aguda por talio, aclarando que el incidente tuvo lugar en el contexto de una reunión de adolescentes y que el talio fue agregado intencionalmente a los alimentos. Así lo señaló el ente: “la manera de muerte corresponde a un homicidio, toda vez que es muy infrecuente la intoxicación por este tipo de elementos y particularmente el talio es altamente tóxico, poco volátil, incoloro e inodoro, por lo que se infiere que fue agregado intencionalmente a los alimentos”.

Tras los hechos, Guzmán se desplazó por varios países, incluyendo Argentina, Brasil y el Reino Unido. Luego de ocho meses de seguimiento, la autoridad judicial la identificó como sospechosa principal el 5 de diciembre de 2025. Finalmente, el 17 de diciembre de 2025, fue localizada y detenida en el río Támesis con apoyo de una circular roja de Interpol. La investigación continúa y el proceso penal se mantiene en curso, con implicaciones relevantes en el ámbito legal y social.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue el caso de envenenamiento con talio en Bogotá y quién es Zulma Guzmán?

El caso involucra a Zulma Guzmán, identificada por la Fiscalía General de la Nación como presunta autora del envenenamiento de tres menores y un adulto tras enviar frambuesas contaminadas con talio a la familia De Bedout en Bogotá. El hecho sucedió el 4 de abril de 2025 y resultó en la muerte de dos niñas. Guzmán fue detenida posteriormente en el Reino Unido.

¿Qué es el talio y por qué es tan peligroso en casos de envenenamiento?

El talio es un metal altamente tóxico, poco volátil, incoloro e inodoro, lo que dificulta su detección. Según la Fiscalía General de la Nación, incluso en dosis pequeñas puede ser letal al ser ingerido, y su uso en alimentos constituye un mecanismo de envenenamiento intencional con consecuencias graves y letales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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