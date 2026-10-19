Por: Portal Bogotá

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Las autoridades en Bogotá han reforzado la ofensiva contra el homicidio, logrando la captura de 64 personas señaladas de cometer este delito en los últimos 60 días, además de la aprehensión de un adolescente. La Policía de Bogotá, según información oficial, desplegó estrategias de prevención, vigilancia, inteligencia e investigación criminal en varias localidades, con operativos que permitieron la detención de presuntos responsables de violencia letal en distintos contextos.

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De acuerdo con datos de la Policía de Bogotá, la mayoría de los adultos capturados son hombres (60), mientras que cuatro son mujeres. De estos, 27 fueron detenidos en flagrancia y 37 por orden judicial. Los capturados incluyen tres presuntos responsables de feminicidio, posibles sicarios y personas vinculadas a muertes derivadas de riñas e incidentes de intolerancia ciudadana.

Uno de los casos más destacados es la captura de Milton Alfonso Millán Piraján, alias ‘El Gordo’, en el barrio Guacamayas en la localidad de San Cristóbal. Este individuo figuraba en el cartel de los más buscados por homicidio de la Policía de Bogotá, y fue privado de la libertad gracias a una orden judicial tras una investigación que lo vincula al asesinato de un ciudadano con un arma cortopunzante durante una riña, el 15 de agosto de 2025. Posterior a este hecho, ‘El Gordo’ viajó a Chile, donde permaneció cerca de ocho meses evadiendo a las autoridades, hasta ser capturado tras su regreso al país.

Otra captura relevante es la de alias ‘Enano’, quien, según la Policía de Bogotá, es presunto sicario y coordinador de tráfico de estupefacientes en el barrio El Muelle, localidad de Engativá. Este hombre está señalado por su presunta participación en un homicidio con arma de fuego ocurrido en junio del año en curso. Adicionalmente, las investigaciones propiciaron la detención de un presunto sicario en el sector de María Paz (Kennedy), así como de un hombre acusado de provocar la muerte de una persona en una riña acontecida en Fontibón. En marzo, en Ciudad Bolívar, se registró un doble homicidio tras un altercado por el hurto de una gorra, dejando dos muertos y dos heridos.

El caso de un adolescente aprehendido en San Vicente, Tunjuelito, también resalta, pues es señalado de haber participado en el hurto y posterior homicidio de un ciudadano en Girardot (Cundinamarca) el 22 de mayo de 2024.

La Policía de Bogotá ha reiterado su compromiso con la protección de la vida y la seguridad, asegurando que continuará tomando medidas para identificar y capturar a quienes estén involucrados en hechos de violencia en la ciudad. Esta labor, según la misma fuente, es fundamental para que Bogotá ofrezca entornos más seguros a sus ciudadanos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles han sido los principales resultados de la ofensiva contra el homicidio en Bogotá?

Entre los principales resultados de esta ofensiva, de acuerdo con la Policía de Bogotá, se destaca la captura de 64 personas en los últimos dos meses, incluyendo varios presuntos feminicidas, sicarios y responsables de muertes por riñas e intolerancia. Entre los casos más relevantes está la detención de alias ‘El Gordo’, uno de los más buscados por homicidio, así como la aprehensión de un adolescente involucrado en un homicidio en Girardot.

¿Qué es un sicario y cuál ha sido su papel en los recientes operativos de la Policía en Bogotá?

Un sicario es una persona contratada para cometer asesinatos, generalmente por encargo. En los recientes operativos de la Policía de Bogotá, varios presuntos sicarios han sido capturados, como alias ‘Enano’, presunto coordinador de tráfico de estupefacientes implicado en un homicidio en Engativá, y otros individuos señalados de participar en homicidios bajo esta modalidad en localidades como Kennedy.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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