Por: Portal Bogotá

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La Secretaría de Hacienda de Bogotá informó recientemente que la contingencia tecnológica declarada el jueves 15 de octubre de 2026 ha finalizado. Esta situación había afectado la plataforma digital destinada para la presentación de información exógena, obligatoria para diversos contribuyentes de la ciudad. Según la entidad, el inconveniente generó retrasos en los trámites para los usuarios cuyos números de identificación terminan en 2, 3 y 4, quienes ahora cuentan con plazo hasta el martes 20 de octubre de 2026 para cumplir con sus reportes pendientes. La institución garantizó que quienes presenten la información en esa fecha no serán objeto de sanciones por extemporaneidad, siempre y cuando el trámite se complete dentro de ese plazo excepcional.

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De acuerdo con la publicación realizada en la red social X (antes conocida como Twitter) por la Secretaría de Hacienda, la decisión de levantar la contingencia responde al restablecimiento pleno de la plataforma. El comunicado puntualiza que los contribuyentes pueden consultar todas las instrucciones en el boletín oficial en línea y reitera el llamado a acudir únicamente a los canales oficiales de la entidad para mayor seguridad. El mensaje busca evitar la intermediación de terceros no autorizados y enfatiza que todos los detalles y procedimientos deben verificarse exclusivamente en www.haciendabogota.gov.co o en las redes sociales oficiales del organismo, @HaciendaBogota.

Pese a las dificultades técnicas, los contribuyentes con números de identificación finalizados en 0 y 1 lograron avanzar en el proceso. Hasta el momento, según cifras suministradas por la Secretaría de Hacienda de Bogotá, se recibieron 16.468 reportes correspondientes al dígito 0 y 15.964 al dígito 1. Estos datos evidencian el compromiso de los ciudadanos afectados, que han cumplido con la obligación fiscal aun en medio de los problemas presentados en la plataforma.

Por otro lado, el plazo ampliado coincide con la fecha límite que ya estaba estipulada en el calendario tributario para los contribuyentes con números de identificación terminados en 5. Estos ciudadanos deberán realizar su trámite en la fecha prevista y bajo las mismas condiciones establecidas antes de la contingencia.

La invitación de la Secretaría de Hacienda de Bogotá es clara: consultar siempre la información oficial y mantenerse atentos a los canales institucionales, sin acudir a intermediarios. Así, se busca garantizar transparencia y evitar irregularidades en el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la información exógena que solicita la Secretaría de Hacienda de Bogotá?

La información exógena corresponde a los datos que deben reportar los contribuyentes ante la Secretaría de Hacienda de Bogotá como parte de su obligación tributaria. Este procedimiento busca recopilar y verificar información fiscal relevante para la ciudad y su presentación es fundamental dentro de los procesos establecidos en el calendario tributario del distrito.

¿Dónde y cómo puedo presentar la información exógena ante la Secretaría de Hacienda de Bogotá?

La entidad recomienda que los trámites y reportes relacionados con la información exógena se gestionen exclusivamente a través de la página oficial www.haciendabogota.gov.co o en las redes sociales oficiales @HaciendaBogota. Es importante no acudir a intermediarios y revisar siempre la información publicada por la Secretaría para evitar irregularidades o posibles fraudes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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