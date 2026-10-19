Por: Portal Bogotá

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Bogotá se prepara para recibir una de las expresiones más emblemáticas de la ópera tradicional china gracias a la presentación de la compañía Shanghai Jingju Theatre Company, que llegará al Teatro El Ensueño con la obra Lu Ming (Deer’s Call). Según la información compartida en la página oficial de Bogotá, esta puesta en escena, que forma parte de la programación cultural del mes, permitirá al público capitalino acercarse al Jingju, también conocido como ópera de Pekín, en una función única programada para el viernes 30 de octubre de 2026 a las 7:00 de la noche. La entrada no tiene costo, aunque requiere inscripción previa.

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La Shanghai Jingju Theatre Company, fundada en 1955, ostenta un reconocimiento en China como unidad de protección del Patrimonio Cultural Inmaterial Nacional, lo que confirma su relevancia y solidez en la preservación de esta tradición escénica. La propuesta de Lu Ming (Deer’s Call) parte de los relatos representados en los murales de las Grutas de Mogao, ubicadas en Dunhuang, China, donde se narra el mito del Rey de los Ciervos. Esta historia, profundamente enraizada en la mitología y filosofía chinas, es interpretada en escena a través de personajes como A’Li, encarnada por la reconocida actriz china Lian Wenqing, y Zilan, a cargo de Li Tongsheng. Ambos lideran una trama marcada por la ambición humana, la búsqueda de poder y el deseo de equilibrio, al tiempo que el ciervo sagrado, aunque no se muestra físicamente, simboliza la benevolencia y la armonía.

La puesta en escena destaca la integración de los códigos tradicionales del Jingju —como el canto, los movimientos y las técnicas de interpretación— con elementos de teatro de marionetas, el trabajo corporal y una escenografía que transita entre el simbolismo abstracto y lo concreto. Además, la música, compuesta bajo la esencia del estilo Pihuang y ejecutada con instrumentos típicos de la orquesta china, el duduk, campanas de camello y el handpan, crea una atmósfera sonora que refuerza el carácter mítico de la narración.

El diseño escénico combina tradiciones del teatro chino, donde los movimientos de los actores sugieren los espacios, junto con recursos multimedia e instalaciones contemporáneas. Dirigida por Zhang Lei y con dramaturgia de Zhang Chuyin, esta obra fue estrenada en 2023 durante el China Small-Theatre Opera Festival, respaldada por el Fondo de Artes Teatrales de la Fundación para el Desarrollo Cultural de Shanghái. Su llegada al Festival Ópera al Parque representa una oportunidad para conocer la riqueza del Jingju y la innovación escénica actual.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde es la presentación de ‘Lu Ming (Deer’s Call)’ en Bogotá?

La función de Lu Ming (Deer’s Call) tendrá lugar el viernes 30 de octubre de 2026 a las 7:00 p. m. en el Teatro El Ensueño, ubicado en la transversal 70 D No. 60 - 90 sur, en la localidad de Ciudad Bolívar, de acuerdo con la información oficial de bogota.gov.co. La entrada será libre, pero requiere inscripción previa.

¿Qué es el Jingju y cómo se integra en la obra presentada por la Shanghai Jingju Theatre Company?

De acuerdo con la información proporcionada, el 'Jingju', también conocido como ópera de Pekín, es una expresión escénica que combina canto, movimientos codificados, técnicas de actuación y música tradicional china. En la puesta en escena de Lu Ming (Deer’s Call), el Jingju se enriquece mediante la inclusión de marionetas, trabajo corporal y elementos contemporáneos, logrando un diálogo entre tradición y nuevas formas teatrales sin perder su identidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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