Por: El Espectador

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El sábado 18 de octubre un grupo de vecinos de Teusaquillo decidió bloquear la carrera 50 con calle 53 en plena realización de la Allianz 15K, una de las competencias atléticas más importantes de Bogotá. De acuerdo con la información suministrada por Caracol Radio, alrededor de 60 personas provenientes de los barrios La Esmeralda, Pablo VI y El Quirinal participaron en la manifestación, cansados de los recurrentes cierres viales que, según sus testimonios, limitan su movilidad cada fin de semana por cuenta de eventos masivos en el sector.

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La presencia de los manifestantes obligó a los organizadores a modificar el recorrido de la competencia. Durante el bloqueo ocurrieron enfrentamientos entre corredores y protestantes, dejando como saldo dos personas heridas, según datos de Caracol Radio. Al lugar acudió María Angélica González Russi, alcaldesa local de Teusaquillo, quien abrió una mesa de diálogo con la comunidad para escuchar sus inconformidades y buscar soluciones conjuntas.

La Secretaría Distrital de Movilidad había autorizado la Allianz 15K para ese mismo 18 de octubre, estableciendo un recorrido que atravesaba vías estratégicas y determinando cierres temporales en la avenida calle 53, la carrera 58, la calle 44 y la carrera 60 entre las 7:45 y las 11:45 de la mañana. El Distrito señaló, además, que los cierres se operan una intersección antes del trazado principal y se reabren gradual y progresivamente, en función del avance de los atletas. Sin embargo, los residentes afirman que estas medidas dificultan el ingreso y salida de sus barrios, afectando su vida diaria.

La protesta puso de nuevo sobre la mesa el debate sobre la concentración de carreras en Teusaquillo. Según se expuso en el Concejo de Bogotá, 18 de las 24 competencias aprobadas en 2024 pasaron por esta localidad, lo que equivale al 75 % del total. Para 2025, la cifra fue del 66,7 %. De acuerdo con el informe presentado, la ubicación del parque Simón Bolívar y la conexión con importantes arterias viales explican parte de esta recurrencia. Habitantes y concejales han planteado la necesidad de distribuir los eventos y definir recorridos que permitan minimizar el impacto en las comunidades.

Actualmente, se discute en el Concejo el Proyecto de Acuerdo 813 de 2026, que busca establecer recorridos permanentes y repartir las competencias en otras zonas de la ciudad. Mientras tanto, la mesa de diálogo instalada el pasado 18 de octubre funcionará como espacio para revisar alternativas que den respuesta a las demandas de los vecinos, aunque ningún cambio ha sido confirmado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué protestan los residentes de Teusaquillo por las carreras atléticas en Bogotá?

Los residentes protestan porque los constantes cierres viales por carreras, conciertos y otros eventos masivos en la zona dificultan su movilidad, restringen el acceso y salida a sus hogares y afectan sus actividades cotidianas. Según Caracol Radio, los habitantes de La Esmeralda, Pablo VI y El Quirinal consideran insuficientes las medidas actuales y reclaman que se distribuyan mejor los eventos.

¿Qué propone el Proyecto de Acuerdo 813 de 2026 sobre las carreras masivas en Bogotá?

El Proyecto de Acuerdo 813 de 2026, que cursa en el Concejo de Bogotá, busca definir recorridos permanentes para carreras atléticas en diferentes localidades, con el fin de mitigar los impactos en barrios afectados como Teusaquillo. Incluye la creación de una competencia llamada “Bogotá corre por la paz” y plantea repartir los eventos masivos en varias zonas para reducir la concentración.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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