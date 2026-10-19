Por: Portal Bogotá

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Entre el 19 y el 24 de octubre de 2026, la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA) participará en la Semana de la Participación, un evento liderado por la Administración Distrital a través del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (IDPAC). De acuerdo con la información oficial de la FUGA, se organizarán múltiples actividades culturales, ferias artesanales, espacios de diálogo y jornadas de cine comunitario en las localidades de Santa Fe, La Candelaria y Los Mártires, ubicadas en el centro de Bogotá.

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La agenda de la FUGA tiene como propósito principal fortalecer la convivencia, la inclusión y la apropiación del espacio público en plazas, parques y distintos escenarios institucionales. De acuerdo con la programación publicada, las actividades recogerán saberes de pueblos indígenas y memorias campesinas, incluirán espacios de escucha sobre salud mental y promoverán la integración mediante el cine comunitario. La oferta se orienta a toda la ciudadanía, garantizando el acceso libre y el enfoque participativo.

Entre las iniciativas más destacadas figura “Café con Aroma a Calle”, espacio que se llevará a cabo el 21 de octubre en la Calle 10 # 3 - 16. Esta actividad, que se realiza en alianza con la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), se enfocará en personas en situación o riesgo de habitabilidad en calle, con el fin de sensibilizar sobre salud mental e impulsar la inclusión social mediante el diálogo y muestras artísticas.

Ese mismo día, en el barrio San Dionisio de la localidad de Santa Fe, se realizará “Cine al Barrio”, una jornada de proyección audiovisual para fomentar el acceso a la cultura, el disfrute del cine y el fortalecimiento de la convivencia y el aprendizaje colectivo. El jueves 22 de octubre será el turno de “Fúgate al barrio” en San Martín, dentro del Museo Nacional, priorizando la prevención de las violencias contra las mujeres y promoviendo la reflexión colectiva y la expresión creativa.

El viernes 23 se desarrollarán dos actividades clave en Santa Fe y La Candelaria. En el Parque Santander, se celebrará una jornada cultural para fortalecer el diálogo ciudadano y la apropiación del espacio público. Más tarde, la Plazoleta de los Talentos acogerá la final internacional Punch Out X Liga Venom, una competencia de freestyle con artistas provenientes de seis países latinoamericanos y europeos, resaltando el potencial de la cultura hip hop como dinámica juvenil e integradora.

Finalmente, el sábado 24 de octubre se realizará el Festival Las Cruces – En la calle el arte, en Las Cruces la paz, evento organizado por la Mesa de Articulación Local y apoyado por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC). El objetivo será celebrar la memoria, el patrimonio y la cultura de paz en este histórico sector de la capital.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué actividades culturales ofrece la FUGA durante la Semana de la Participación 2026?

La Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA), durante la Semana de la Participación de 2026, ofrece una programación que incluye espacios de diálogo sobre salud mental (“Café con Aroma a Calle”), proyecciones de cine comunitario (“Cine al Barrio”), jornadas de reflexión contra la violencia de género (“Fúgate al barrio” en San Martín), encuentros de participación ciudadana, competencias internacionales de freestyle (“Punch Out X Liga Venom”) y festivales comunitarios como el Festival Las Cruces, todos ellos gratuitos y abiertos para la ciudadanía de Bogotá.

¿Dónde se realizarán las actividades de la Semana de la Participación en el centro de Bogotá?

De acuerdo con la información de la FUGA y la Administración Distrital, los eventos de la Semana de la Participación se llevarán a cabo en distintos puntos del centro de Bogotá, como la Calle 10 # 3 - 16, el barrio San Dionisio, el Museo Nacional en el barrio San Martín, el Parque Santander en La Veracruz, la Plazoleta de los Talentos en La Candelaria y el barrio Las Cruces. Estas actividades buscan involucrar a los habitantes de las localidades de Santa Fe, La Candelaria y Los Mártires.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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