Por: El Espectador

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Durante la semana comprendida entre el lunes 19 y el jueves 22 de octubre, cientos de hogares y comercios en Bogotá deberán ajustar sus rutinas ante los cortes programados de agua y luz. De acuerdo con los anuncios realizados por Enel y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), estas interrupciones se deben a labores de mantenimiento y verificación tanto en redes eléctricas como en acueducto, con afectaciones repartidas en múltiples localidades de la ciudad.

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Las suspensiones de agua arrancarán, en la mayoría de los casos, entre las 9:00 y las 10:00 de la mañana y se podrán extender hasta por 24 horas, especialmente en barrios de Bosa, Ciudad Bolívar y Santa Fe, donde el impacto será más prolongado. Según información divulgada oficialmente por el Distrito, el lunes inicia con la suspensión del servicio en varios barrios de Usaquén, considerando sectores específicos ubicados entre calles 147A y 153, y entre la avenida carrera 45 y la carrera 58, debido a la verificación de un macromedidor.

Los cortes de energía, de acuerdo con Enel Colombia, también están distribuidos por sectores y horarios variados en localidades como Bosa, Chapinero, Engativá, Kennedy, Santa Fe, entre otras. Los ciudadanos pueden consultar sus direcciones o números de cliente en un mapa digital que se actualiza cada 30 minutos, lo que facilita una mejor planificación frente a las interrupciones. De igual manera, las jornadas del martes y miércoles implican afectaciones en barrios de Suba, Usaquén, Usme, Gachancipá, Teusaquillo, Kennedy y más, incluyendo localidades rurales y municipios cercanos como Soacha y Funza.

La EAAB y Enel recomiendan tomar precauciones específicas. Se sugiere llenar previamente los tanques de reserva y usar el agua almacenada de manera responsable, priorizando necesidades básicas como preparación de alimentos, higiene personal y consumo. Para el sector salud y lugares con alta afluencia de personas, la EAAB dispone de carrotanques —estos pueden solicitarse a través de la Acualínea 116—. En cuanto al servicio de electricidad, Enel aconseja desconectar los electrodomésticos durante los trabajos para evitar daños al momento de restablecer la energía, mantener la nevera cerrada y organizar actividades dependientes de la electricidad con antelación. Además, se verifica la identidad del personal técnico por la línea 601 511 5115, y cualquier falla fuera del cronograma debe reportarse en la línea 115.

La programación divulgada puede estar sujeta a cambios. Por ello, se recomienda siempre validar el estado del servicio antes de cada jornada, utilizando los canales informativos oficiales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles barrios de Bogotá tendrán cortes de agua y luz entre el 19 y el 22 de octubre?

Durante la semana del 19 al 22 de octubre, barrios como Santa Helena, Victoria Norte, Prado Pinzón, Mazurén, Cedritos, Ciudad Kennedy, San Pablo, Bellavista Lucero Alto, San Carlos, Sociego y más, así como sectores en municipios aledaños, tendrán cortes programados de agua o energía, de acuerdo con la información oficial publicada por la EAAB y Enel Colombia.

¿Qué recomendaciones se deben seguir ante los cortes de agua y luz programados en Bogotá?

Las autoridades aconsejan llenar tanques de agua previamente, consumir el recurso de modo responsable, priorizar la higiene y la alimentación, y desconectar electrodomésticos antes y durante la suspensión de energía. En casos de emergencias o necesidades especiales, se puede solicitar apoyo a las líneas de atención de la EAAB y Enel mencionadas en los reportes oficiales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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