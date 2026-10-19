Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, la estrategia Dotaciones Circulares, promovida por la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), ofrece una nueva oportunidad para los uniformes y prendas de denim que han terminado su ciclo de uso en empresas y entidades de la capital. Lejos de acabar en el relleno sanitario Doña Juana, estos textiles son transformados en productos útiles como morrales, loncheras y organizadores, impulsando el concepto de reutilización y economía circular en la ciudad, según información de la SDA.

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Desde 2025, al menos diez empresas y entidades de Bogotá han entregado prendas en desuso para este fin. El impacto de la estrategia es notorio: más de una tonelada de material ha sido convertida en 7.250 productos completamente funcionales, evitando no solo la acumulación de residuos, sino también la incineración de estos textiles, como lo informó la SDA en su cuenta de X (anteriormente Twitter).

La iniciativa no solo beneficia al medio ambiente, sino que también abre puertas laborales, especialmente para mujeres. Manos Reparadoras, parte de Red Moda Circular, es el grupo encargado de la remanufactura y producción de los artículos que vuelven transformados a organizaciones y colaboradores. Margin Molina, integrante de Manos Reparadoras, manifestó: "Gracias al programa me convertí en proveedora de diferentes empresas, lo que me permite hacer crecer de manera gradual mi emprendimiento de remanufactura. Es fundamental darle una segunda vida a los materiales porque el planeta nos necesita; un nuevo uso evita que lleguen a vertederos o sean incinerados y nos permite darle valor a lo que hacemos con propósito", según citó la SDA.

Empresas como E-Somos Fontibón y GMóvil, operadores del Sistema Integrado de Transporte Público, ya han entregado sus uniformes fuera de uso, marcando el inicio de este proceso colaborativo. La combinación de esfuerzos entre entidades públicas, empresas privadas y emprendimientos sociales evidencia que es posible mantener los materiales en circulación y reducir considerablemente el volumen de residuos, como lo señala la Secretaría Distrital de Ambiente.

Dotaciones Circulares integra la Política Pública Distrital de Economía Circular en Bogotá, una iniciativa del Distrito Capital orientada a fomentar una producción y consumo más sostenibles en las 20 localidades. Por ello, la SDA invita a organizaciones de sectores como transporte, logística, construcción, alimentos, comercio y servicios a sumarse escribiendo a redmodacircular@ambientebogota.gov.co, para que sus uniformes puedan convertirse en nuevos productos, tal como lo documenta la publicación de la autoridad ambiental.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la estrategia Dotaciones Circulares de la Secretaría Distrital de Ambiente?

Dotaciones Circulares es una iniciativa liderada por la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá para transformar uniformes y prendas de denim en desuso en nuevos productos útiles, como morrales y loncheras. Su propósito principal es evitar que estos materiales terminen en el relleno sanitario Doña Juana, apostando por la economía circular y la reutilización de textiles.

¿Cómo pueden las empresas de Bogotá participar en el programa de transformación de uniformes?

Las empresas interesadas en sumarse al programa pueden escribir a la dirección de correo redmodacircular@ambientebogota.gov.co, de acuerdo con la Secretaría Distrital de Ambiente. Así pueden entregar sus uniformes en desuso y participar en la creación de productos remanufacturados, contribuyendo a la sostenibilidad y reducción de residuos en la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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