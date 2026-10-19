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Por: John Marlon Rodríguez y Jhonattan Sarmiento

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Según la más reciente Gran Encuesta Integrada de Hogares, realizada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) para el periodo de junio a agosto de 2026, Bogotá encabeza el listado nacional como la ciudad con menor tasa de informalidad laboral. Los datos entregados por el DANE muestran que la tasa de informalidad en la capital es del 34,1 %, la cifra más baja registrada en todo el país y en comparación con las otras 23 ciudades y áreas metropolitanas analizadas en el estudio.

El alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, resaltó la importancia de este resultado y anunció el compromiso de la administración para seguir apoyando a quienes aún se encuentran trabajando en la informalidad. De acuerdo con sus declaraciones, quienes hacen parte de este sector serán incluidos en las iniciativas de la Secretaría de Desarrollo Económico, entidad que desplegará toda su oferta para brindar acompañamiento y facilitar la transición hacia la formalidad. Estas medidas buscan crear condiciones más dignas y seguras para quienes han debido recurrir al trabajo informal como alternativa económica.

El mandatario reiteró este mensaje durante un recorrido por las obras en la estación SENA de la Línea 1 del Metro de Bogotá. En ese contexto, sostuvo un diálogo con Neida Ospina, vendedora de café ambulante conocida por su negocio ‘Metro Tinto’. Neida compartió que la falta de empleo la llevó a emprender una iniciativa inspirada en el sistema de transporte de la capital: diseñó su carro de venta ambulante simulando un vagón del metro y adoptó un uniforme similar al de los funcionarios. La emprendedora expresó su deseo de formalizarse y trabajar dentro de las estaciones para así mejorar la situación de su familia. Actualmente, cuenta con el respaldo de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), que la acompaña en el proceso de obtener los requisitos necesarios para formalizar su actividad económica.

Este ejemplo ilustra los retos y las oportunidades que afrontan miles de habitantes de Bogotá en su camino hacia la formalidad laboral, en un contexto donde los esfuerzos institucionales buscan impulsar la inclusión social y económica de la población ocupada informalmente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la tasa de informalidad laboral en Bogotá según el DANE en 2026?

La tasa de informalidad laboral reportada en Bogotá para el periodo de junio a agosto de 2026, según datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE, es del 34,1 %. Esta es la cifra más baja a nivel nacional en comparación con otras ciudades y áreas metropolitanas de Colombia durante ese trimestre.

¿Cómo apoya la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico a quienes desean formalizar su trabajo en Bogotá?

De acuerdo con las declaraciones del alcalde Carlos Fernando Galán y los testimonios presentados, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) acompaña a las personas que trabajan en la informalidad ofreciendo orientación y recursos para que puedan hacer el tránsito hacia la formalización de sus negocios, facilitando el acceso a la oferta institucional disponible y brindando asesoría personalizada en el proceso.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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