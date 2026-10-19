Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, el arte se presenta como motor de transformación social a través de la iniciativa "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa". Durante el mes de octubre, habitantes de varias localidades podrán participar en distintas experiencias culturales que promueven la inclusión social y acercan manifestaciones artísticas a públicos de todas las edades. Esta estrategia se basa en la colaboración entre la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) y el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), que han unido esfuerzos para llevar actividades de teatro, música, literatura, circo, títeres y creación artística a diferentes escenarios culturales, centros comunitarios y espacios públicos de la capital, según la información oficial de la SDIS.

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La propuesta parte de la convicción sobre el valor del arte como herramienta para propiciar encuentros comunitarios, favorecer la participación y posibilitar nuevas experiencias culturales. Se busca que las actividades lleguen a distintos territorios de la ciudad y sean accesibles para la mayor cantidad de personas posible. Una de las prioridades de la programación radica en la primera infancia; por ello, se realizarán actividades artísticas en los jardines infantiles de la SDIS. La meta es acercar a niñas y niños a la creatividad y a diversas formas de expresión artística desde sus primeros años de vida, potenciando así su desarrollo integral.

Dentro de la agenda destaca la inauguración de la Tercera Bienal Internacional de Artes para la Infancia de Bogotá, que se llevará a cabo el 18 de octubre en el Parque Metropolitano Bosque San Carlos. Adicionalmente, el Centro de Desarrollo Comunitario La Victoria recibirá el 22 de octubre la experiencia artística "Una Insectópolis llamada Bosquetá". Estas actividades, pensadas para impulsar el arte dirigido al público infantil, se suman a la oferta diseñada para jóvenes y familias. En el marco de la temporada teatral "Escena Joven", los asistentes podrán disfrutar de obras como Verano Peligroso, El jardín de los calvos o Puerto Lindo, entre otras, con entrada libre sujeta a aforo.

La programación artística no solo se concentra en escenarios emblemáticos como el Centro Cultural Pilona 10, el Teatro El Ensueño o la Media Torta, sino que también se extiende a espacios en localidades como Sumapaz, Kennedy y Santa Fe. Usted puede consultar la agenda completa, así como fechas y ubicaciones específicas, en la página oficial de la Secretaría Distrital de Integración Social, donde la mayoría de los eventos ofrece acceso sin costo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué actividades artísticas ofrece la iniciativa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ durante octubre?

Durante octubre, la iniciativa liderada por la SDIS y Idartes contempla actividades de teatro, música, literatura, circo, títeres y diversas formas de creación artística en escenarios distribuidos por toda Bogotá. Parte de la programación está enfocada en la primera infancia con eventos en jardines infantiles, mientras que otros destacan la Tercera Bienal Internacional de Artes para la Infancia y la temporada teatral "Escena Joven".

¿Dónde se pueden consultar fechas y lugares de los eventos culturales gratuitos en Bogotá?

Según la información de la Secretaría Distrital de Integración Social, la ciudadanía puede consultar las actividades, sus fechas y los diferentes lugares donde se realizarán los eventos culturales en la página web oficial de esa entidad, donde además se especifica cuáles actividades cuentan con entrada libre.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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