Por: El Espectador

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Halloween revive sentimientos encontrados para la familia Moreno Jaramillo, quienes hace un año tuvieron que enfrentar uno de los episodios más dolorosos de sus vidas. La tragedia tocó a su puerta cuando su hijo, Jaime Esteban Moreno, de tan solo 20 años, fue asesinado a golpes al salir de una fiesta en un bar ubicado en Chapinero. Jaime Esteban, quien se encontraba cursando estudios de ingeniería en la Universidad de los Andes, perdió la vida en circunstancias que han dejado una profunda huella en sus seres queridos y en quienes conocieron el caso.

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De acuerdo con la información expuesta durante el juicio, los principales acusados del crimen son Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro. Ambos comparecieron ante la justicia señalados como coautores del homicidio del joven estudiante. La audiencia clave para la familia y para el desarrollo del caso tuvo lugar este lunes, luego de que en septiembre concluyera la etapa de juicio con la intervención final de la Fiscalía.

La Fiscalía, en representación del Estado, solicitó al juez que se impusiera una pena cercana a los 37 años de prisión para los procesados. Esta petición se fundamentó, según el ente acusador, en la evidencia que demostró 'más allá de toda duda' que Suárez Ortiz y González Castro actuaron con "absoluta coordinación, desproporción y en total desprecio por la vida de la víctima". Según lo consignado en las declaraciones recogidas desde la noche en que ocurrió el asesinato, Suárez Ortiz y González Castro atacaron a Jaime Esteban inicialmente por la espalda. Cuando el joven quedó en estado de indefensión, reforzaron la agresión con mayor violencia, hasta dejarlo inconsciente. Las lesiones resultantes del brutal ataque le provocaron la muerte.

Mientras la familia Moreno Jaramillo espera la decisión del juez, la expectativa gira en torno a si la justicia cumplirá con castigar de manera ejemplar a los responsables del crimen. Con la llegada de otra víspera de Halloween, la esperanza de hallar algo de paz –o la angustia de volver a revivir el dolor– vuelve a estar presente en las vidas de quienes aún exigen respuestas y justicia por Jaime Esteban Moreno.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue el desenlace judicial para los acusados del homicidio de Jaime Esteban Moreno?

La audiencia judicial en la que se emitiría el sentido de fallo para Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro estaba programada para las 4:00 p. m., después de que la Fiscalía solicitara una condena cercana a los 37 años de prisión. Aunque se esperaba que en esta sesión el juez entregara una decisión, la información disponible solo señala el desarrollo y las peticiones de la parte acusadora, sin detallar la sentencia final.

¿Cómo actuaron los señalados coautores en el asesinato de Jaime Esteban Moreno?

De acuerdo con la evidencia presentada por la Fiscalía, los acusados Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro habrían actuado con una coordinación absoluta y desproporcionada violencia. El ataque comenzó por la espalda, poniendo en situación de indefensión a Jaime Esteban Moreno, y continuó con golpes aún más fuertes hasta que la víctima perdió la conciencia y sufrió lesiones fatales.

Muerte de estudiante de los Andes en noche de Halloween revive caso Colmenares en Bogotá

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El deceso de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de los Andes, trae el recuerdo del caso Colmenares por la fecha, la universidad y las circunstancias.