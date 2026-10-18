Por: France 24

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El presidente francés, Emmanuel Macron, se dirigió a la nación en un momento de alta tensión social tras las manifestaciones y disturbios que marcaron el fin de semana. Su discurso, la noche del domingo 18 de octubre, estuvo enfocado en responder al creciente descontento social y a las protestas en varias ciudades del país, donde se presentaron enfrentamientos, saqueos y daños a edificios públicos, como ayuntamientos, según informó France24.

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Macron condenó de forma enfática la violencia y expresó su respaldo a las fuerzas del orden y de seguridad, señalando a los policías y gendarmes heridos. Distinguió entre quienes ejercieron su derecho legítimo a la manifestación y aquellos responsables de actos violentos. De acuerdo con el mandatario, cientos de miles de manifestantes salieron a expresar reivindicaciones legítimas, pero aclaró que estos no deben confundirse con quienes protagonizaron saqueos y destrucción. El presidente fue contundente al indicar que "nada los justifica, nada los explica, nada los excusa", refiriéndose a quienes cometieron actos vandálicos, y reclamó que enfrenten consecuencias judiciales.

Respecto al origen de los disturbios, Macron apuntó a la participación de pequeños grupos de ultraizquierda y delincuentes, cuyas acciones calificó como "violencia desenfrenada". Tras una reunión de emergencia con altos funcionarios del gobierno, el presidente anunció medidas para mitigar los daños sufridos por comerciantes, artesanos y otros actores económicos, garantizando que no estarán solos ante las dificultades. El primer ministro presidirá una unidad de crisis a partir del lunes 19 de octubre, con el objetivo de coordinar ayudas y acompañamiento para los afectados.

En el plano económico, Macron vinculó el malestar social al aumento del costo de vida, especialmente los precios de los combustibles, incidentes por el conflicto en el golfo Pérsico. El presidente afirmó que Francia no ha intervenido en esa región pero se ve afectada por sus consecuencias. Recalcó las gestiones internacionales emprendidas para estabilizar el suministro de combustible y gas, e informó sobre próximas reuniones con países del golfo para asegurar el abastecimiento. Además, aseguró que el gobierno actúa con las distribuidoras para que estos esfuerzos se reflejen en los precios.

Macron también dedicó un segmento de su discurso a la juventud, reconociendo sus preocupaciones sobre el futuro y la inserción laboral. Mencionó la plataforma lanzada por el ministro de Educación Nacional, que recogió más de 100.000 contribuciones, así como planes para dialogar con representantes estudiantiles y sindicales. Finalmente, pidió a los partidos y organizaciones rechazar toda violencia y recordó la cercanía de las elecciones presidenciales, llamando a la unidad nacional y la responsabilidad cívica.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué medidas anunció Macron para ayudar a los afectados por los disturbios en Francia?

Macron anunció que el primer ministro encabezará una unidad de crisis destinada a movilizar ayudas rápidas para los comerciantes, artesanos y otros actores económicos afectados por los daños. El gobierno prometió acompañar a quienes han sufrido pérdidas, asegurando que no quedarán solos durante el proceso de recuperación y asistencia tras los incidentes.

¿Por qué relacionó Macron el malestar social en Francia con el precio de los combustibles?

Según el presidente francés, el aumento del precio de los combustibles está vinculado al conflicto en el golfo Pérsico, del que Francia no participa pero cuyo impacto experimenta. Macron explicó que esta situación también preocupa a otras capitales europeas y subrayó los esfuerzos del gobierno para asegurar el suministro energético y estabilizar los precios, trabajando con distribuidores y mediante gestiones internacionales.

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