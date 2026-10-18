El Museo Nacional vuelve a ser escenario de protestas este domingo 18 de octubre. Desde las 10:00 a. m. varias personas comenzaron a concentrarse en inmediaciones de la avenida carrera Séptima con calle 28, en Bogotá, para continuar con el plantón.

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La movilización está relacionada con la polémica por el retiro de más de 30 obras del Museo Nacional de Colombia. La decisión ha provocado cuestionamientos sobre la manera en que la institución aborda la representación de la memoria histórica.

En imágenes de la jornada se observa a varios manifestantes reunidos en este importante corredor vial de la capital. La concentración ocurre un día después de otra jornada de protestas en el mismo sector.

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#Bogotá | Se activa por segundo día el plantón en el Museo Nacional. Decenas de personas llegan a la Avenida Carrera Séptima con Calle 28. Vía: @Nia_Maldonadoo https://t.co/qRQodC6mox https://t.co/FmR0segD7j — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 18, 2026

Desde las primeras horas de la jornada, los asistentes comenzaron a llegar a los alrededores de la institución para expresar su inconformidad con banderas de la comunidad LGBTIQ+ y carteles para expresar su inconformidad. La concentración se desarrolla en una zona de alta circulación de Bogotá, por lo que la presencia de manifestantes puede tener incidencia en la movilidad del sector.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.