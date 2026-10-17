Nathaly Quiroga Cavalieri, editora del servicio de invitados de France 24 en español, contó que tres hombres que se movilizaban en motocicletas la encañonaron mientras estaba detenida en un semáforo de Bogotá.

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Los asaltantes no consiguieron abrir las puertas de su vehículo y se dirigieron a una camioneta blanca que estaba delante de ella, cuyos ocupantes sí fueron despojados de sus pertenencias, según su testimonio.

La periodista, quien lleva 16 años viviendo en Bogotá, publicó el relato en su cuenta de X y describió el miedo que sintió al pensar que podían dispararle. También contó que, después de alejarse del lugar, quedó inmóvil y tuvo dificultades para respirar mientras intentaba asimilar lo sucedido.

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Así ocurrió el intento de atraco que vivió la periodista

Según la publicación de Quiroga, estaba detenida en un semáforo, con vehículos delante y detrás, cuando aparecieron varios motociclistas. Aunque no pudo precisar cuántos eran porque todo ocurrió muy rápido, aseguró que dos de los hombres se ubicaron a los lados de su carro y la apuntaron con armas.

Los asaltantes le exigieron que abriera las puertas. En medio de los nervios y la confusión, ella se negó varias veces, pese a que, de acuerdo con su relato, los hombres amenazaron con dispararle.

“Entre mi shock y mis nervios les dije varias veces que no y amenazaron con meterme un tiro”, escribió en X.

La situación continuó entre forcejeos, insultos y nuevas amenazas. Finalmente, los hombres no lograron abrir su vehículo y se dirigieron a la camioneta blanca que estaba adelante.

En ese momento, relató la periodista, los ocupantes del otro carro les abrieron las puertas traseras y los delincuentes los despojaron de sus pertenencias.

Quiroga aseguró que quedó inmóvil, preocupada tanto por lo que acababa de vivir como por las personas que estaban en el vehículo asaltado. Cuando cambió el semáforo, siguió conduciendo, aunque permaneció con el temor de que los hombres pudieran regresar.

El miedo que le quedó después del ataque

Durante el intento de atraco, la periodista dijo que no dejaba de pensar en su familia. Recordó que tiene una bebé de siete meses, un esposo y una madre que depende de ella, y se preguntó qué habría ocurrido si los hombres hubieran disparado.

“¿Qué pasaría si de verdad me metían un tiro? ¿Sobreviviría? ¿Iba a doler?”, escribió al describir los pensamientos que tuvo mientras la amenazaban.

Después de alejarse del lugar, buscó dónde estacionarse. Según contó, permaneció inmóvil, llorando y con dificultades para respirar. Su esposo tuvo que ir a buscarla porque ella no lograba continuar con normalidad después de lo ocurrido.

La comunicadora también relató que pasó el día llorando y sintió dolor en el cuerpo. Aunque pudo reunirse con su familia, aseguró que seguía pensando en lo sucedido y en la posibilidad de haber perdido la vida.

“Quizás es un milagro que hoy esté con mi familia”, expresó en su publicación.

Después de 16 años viviendo en Bogotá, ayer por primera vez fuí víctima de la inseguridad… Estaba detenida en un semáforo, con carro adelante y atrás, cuando de la nada aparecieron tres motos (creo) porque todo fue muy rápido… Un tipo a cada lado del espejo del carro me apuntaba con un arma y me pedían que abriera el carro… Entre mi shock y mis nervios les dije varias veces que no y amenazaron con meterme un tiro… Tengo una bebé de 7 meses, mi esposo y una madre que depende de mí y solo pensaba, ¿qué pasaría si de verdad me metían un tiro? ¿Sobreviviría? ¿Iba a doler? No pudieron abrir las puertas de mi carro después del forcejeo, los insultos y las amenazas con matarme y se fueron al carro del frente… Una camioneta blanca. Les abrieron las puertas de atrás y despojaron a sus ocupantes… Yo quedé inmóvil pensando en mí , pero también en la camioneta de adelante, pero apenas cambio el semáforo seguí… Manejé pensando estoy viva y sigo en el carro. ¿Ellos volverán? Luego de llorar y quedar en estado de shock y no poder respirar porque sentí que en serio me quitarían la vida mi esposo me fue a buscar a donde quede parqueada inmóvil. ¡Qué inseguridad tan de mierda la de esta ciudad! En serio, las autoridades y la alcaldía tienen que pensar en algo. No podemos vivir con ese miedo y esa psicosis… Esta mierda me tiene jodida, he pasado un día llorando, con dolor en el cuerpo y pensando que quizás es un milagro que hoy esté con mi familia. — Nathaly Quiroga Cavalieri (@NathyGQuirogaC) October 16, 2026

Su denuncia abrió una conversación sobre la inseguridad en Bogotá

El relato de Quiroga también puso sobre la mesa su preocupación por la seguridad en la capital. La periodista cuestionó que los ciudadanos deban afrontar situaciones en las que temen por su vida mientras se movilizan por la ciudad.

“Las autoridades y la alcaldía tienen que pensar en algo. No podemos vivir con ese miedo y esa psicosis”, escribió.

Su publicación recibió miles de interacciones y provocó respuestas de usuarios que expresaron preocupación por la inseguridad, cuestionaron las respuestas judiciales frente a los delitos y reclamaron acciones de las autoridades distritales.

El testimonio refleja la experiencia personal de una víctima y las reacciones que despertó en redes sociales. Por sí solo, no permite establecer qué tan extendida está esa percepción entre todos los habitantes de Bogotá ni evaluar los resultados de las políticas de seguridad.

Para Quiroga, sin embargo, el episodio dejó una consecuencia inmediata: después de 16 años en la ciudad, vivió por primera vez un intento de atraco armado que, según contó, la hizo temer por su vida y por la posibilidad de no volver a ver a su familia.

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