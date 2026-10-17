Un dramático episodio de violencia sacudió al municipio vallecaucano de Jamundí tras confirmarse los detalles de un atentado sicarial dirigido contra el exalcalde local Andrés Felipe Ramírez, un ataque armado en el que lamentablemente perdió la vida su escolta, Felipe López. La conmoción por lo ocurrido fue narrada de primera mano por el senador Duvalier Sánchez, amigo y colega del exmandatario, quien calificó de “milagro” la supervivencia del político tras el violento ingreso de un criminal al establecimiento comercial donde se encontraba departiendo y trabajando.

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De acuerdo con el relato entregado por el congresista del partido Alianza Verde, el exalcalde se encontraba en una heladería de propiedad familiar despachando domicilios cuando ocurrió la incursión armada. Una diferencia de microsegundos resultó determinante para evitar una tragedia mayor. Según explicó Sánchez, Ramírez se levantó de la mesa segundos antes de que el sicario irrumpiera en el local buscando dispararle. Al escuchar las detonaciones, el exmandatario logró refugiarse y agacharse a tiempo, impidiendo que el atacante lo ubicara y obligándolo a huir del sitio de manera apresurada.

Pese a que el exalcalde logró ponerse a salvo y reunirse con su familia bajo estrictas medidas de protección, el saldo fatal del atentado recayó sobre su esquema de seguridad. Felipe López, un abnegado escolta oriundo del municipio caucano de Santander de Quilichao y quien acompañaba a Ramírez desde hace dos años, no sobrevivió al impacto de la agresión criminal. El senador Sánchez expresó un profundo dolor por la pérdida de un padre y esposo, lamentando que la sevicia de los violentos siga cobrando vidas inocentes y dejando familias destrozadas en las regiones del país.

Frente a la gravedad de los hechos, las reacciones desde el nivel central no se hicieron esperar. El parlamentario confirmó que ya se instauraron las denuncias formales ante la Fiscalía General de la Nación para dar tanto con los autores materiales como con los determinantes intelectuales de la incursión armada. Asimismo, se conoció que el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, estableció comunicación directa con Andrés Felipe Ramírez para coordinar un despliegue integral de la fuerza pública y de las capacidades especializadas de inteligencia con el fin de esclarecer el crimen con total prontitud.

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El congresista fue enfático en rechazar el uso de las armas como herramienta de controversia en el escenario público, señalando que la democracia se construye a partir del debate de ideas y no mediante la intimidación violenta. Las autoridades mantienen operativos desplegados en la zona mientras la opinión pública y los distintos sectores políticos exigen respuestas contundentes para garantizar la seguridad de los líderes sociales y exmandatarios en medio de la compleja situación de orden público que atraviesa el departamento del Valle del Cauca.

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