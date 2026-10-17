Por: Portal Bogotá

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El Camino, una de las unidades de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), fue galardonada con el premio Germán Samper Gnecco de Vivienda Colectiva en la XXX Bienal Colombiana de Arquitectura y Urbanismo 2026, consolidándose como un referente en el cuidado integral para personas mayores y exhabitantes de calle. El reconocimiento nacional respondía no solo a la calidad arquitectónica y constructiva del proyecto, sino también a cómo sus espacios comunes logran integrarse en la vida diaria de sus residentes, de acuerdo con información oficial de la SDIS.

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La propuesta, que se enfocó en atender las necesidades de dos poblaciones históricamente vulnerables, reivindica la importancia de ofrecer condiciones dignas y ambientes apropiados para quienes buscan protección y bienestar. Así lo resaltó el jurado al mencionar el valor de los entornos adaptados y humanizados, pensados para facilitar tanto la atención como el desarrollo personal de personas mayores y de quienes han vivido en situación de calle. De esta manera, el propósito central de El Camino se consolidó en generar espacios que impactan de forma positiva la cotidianidad y los procesos de inclusión social de los usuarios.

El diseño arquitectónico fue realizado por FP Oficina de Arquitectura S. A. S., firma escogida a través de un concurso público organizado en 2017 por la Sociedad Colombiana de Arquitectos en coordinación con la SDIS. Tras la consultoría y la obtención de la licencia necesaria, la construcción se adjudicó mediante licitación pública, permitiendo que el proyecto comenzara a funcionar en 2024, según especifica la entidad distrital.

El Camino cuenta con 11.857 metros cuadrados construidos y reúne tres servicios sociales fundamentales. En primer lugar, el Hospedaje Social, con capacidad para 120 exhabitantes de calle que buscan un espacio seguro y digno. En segundo lugar, la Comunidad de Cuidado, dedicada a la atención de 195 personas mayores, orientada al acompañamiento y la protección integral. Finalmente, el Centro Día Casa de la Sabiduría ofrece actividades y atención a más de 612 adultos mayores, asegurando oportunidades de participación y acceso a servicios esenciales de bienestar.

La consolidación de este espacio no solo implica un avance en políticas públicas de atención, sino que también representa un ejemplo del impacto de la arquitectura y el diseño en la transformación social y la calidad de vida de poblaciones vulnerables, de acuerdo con lo presentado por la SDIS.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el premio Germán Samper Gnecco de Vivienda Colectiva y por qué fue otorgado a El Camino?

El premio Germán Samper Gnecco de Vivienda Colectiva, entregado en la XXX Bienal Colombiana de Arquitectura y Urbanismo 2026, reconoce proyectos destacados por su diseño y aporte social. El Camino recibió este galardón por su calidad arquitectónica, constructiva y la forma en que sus espacios comunes contribuyen al bienestar cotidiano de personas mayores y exhabitantes de calle, según la información de la Secretaría Distrital de Integración Social.

¿Qué servicios sociales ofrece El Camino para personas mayores y exhabitantes de calle?

El Camino ofrece tres servicios principales: un Hospedaje Social para 120 exhabitantes de calle, una Comunidad de Cuidado orientada a 195 personas mayores y un Centro Día Casa de la Sabiduría, que brinda atención integral y actividades a más de 612 adultos mayores, promoviendo ambientes adecuados y dignos para la recuperación y el bienestar de quienes atiende, según datos de la SDIS.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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