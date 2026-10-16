La ceremonia fúnebre que se celebraba en la iglesia Santa Lucía, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, terminó en medio de disparos y enfrentamientos entre asistentes y uniformados de la Policía.

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El caso ocurrió el viernes 16 de octubre y quedó registrado en videos que circularon en redes sociales, en los que se observa la tensión que se vivió dentro y fuera del templo.

Uniformados de la Policía llegaron al lugar alrededor de la 1:30 p. m., luego de escuchar disparos. La intervención derivó en enfrentamientos con algunas de las personas que asistían al sepelio.

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Según informó El Tiempo, en medio de las investigaciones sobre lo sucedido, se conoció que el fallecido fue identificado como Johan Sebastián Velandia Sabino, de 22 años.

Su nombre también llamó la atención por los antecedentes judiciales que se conocieron sobre un procedimiento policial en el que estuvo involucrado en enero de 2024.

#BOGOTÁ. Un sepelio que partía desde la iglesia de Santa Lucía, en la loc/Rafael Uribe, terminó en enfrentamiento entre asistentes y la policía tras presuntamente registrarse disparos al aire por parte de los participantes en el funeral. El altercado, que dejó flores tiradas en la mitad de la calle y, según versiones preliminares, dos personas lesionadas, ocurrió en plena ceremonia al mediodía de hoy 16OCT. Se espera un pronunciamiento oficial de las autoridades. MÁS VIDEOS👉 https://t.co/t6MIMO6A9P — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) October 16, 2026

¿Quién era Johan Sebastián Velandia Sabino, el joven cuyo funeral terminó en disturbios?

Velandia Sabino falleció el pasado 12 de octubre en el hospital El Tunal (Bogotá), según la información citada por citado medio. Uno de los antecedentes conocidos corresponde a una investigación por hurto calificado y agravado, en concurso con lesiones personales dolosas.

Según lo expuesto en el expediente judicial citado por rotativo, el joven fue detenido en enero de 2024 junto con su hermano, luego de que un hombre los señalara por una agresión ocurrida durante una supuesta riña en el sur de la capital.

En una audiencia del 2 de enero de ese año, la Fiscalía expuso que el caso estaba relacionado con el presunto robo de dinero en efectivo, una cadena de oro y un anillo. La víctima habría resultado herida en la espalda durante el incidente, ocurrido en inmediaciones de la carrera 17 con calle 19 sur, de acuerdo con la versión recogida en el expediente.

No obstante, el Juzgado Octavo Penal de Bogotá no legalizó la captura por fallas en el cumplimiento de las garantías constitucionales durante el procedimiento. Este punto es relevante para entender el alcance de la información judicial conocida: la existencia de una investigación y una captura no equivale, por sí sola, a una condena por los delitos señalados.

¿Qué se sabe de los enfrentamientos durante el funeral en Bogotá?

La intervención policial comenzó después de que se escucharan disparos durante las honras fúnebres. Los uniformados ingresaron al templo y discutieron con algunos asistentes; posteriormente, la situación se extendió al exterior de la iglesia, donde se registraron choques físicos y daños en elementos de la ceremonia.

En ese sentido, las grabaciones que circularon en redes sociales muestran momentos de tensión entre los asistentes y los policías, mientras algunas personas reclamaban por la forma en que se desarrollaba el procedimiento.

Las versiones iniciales apuntaron a que se habrían efectuado disparos al aire durante el sepelio, aunque los detalles sobre los responsables y las circunstancias exactas debían ser establecidos por las autoridades.

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