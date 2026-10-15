Los fuertes vientos que azotaron Funza, Cundinamarca, el miércoles 14 de octubre dejaron viviendas destechadas, árboles y postes caídos y afectaciones en varios sectores del municipio. Mientras las autoridades adelantaban el balance de los daños, el meteorólogo Max Henríquez se refirió al fenómeno y planteó que podría tratarse de algo distinto a un vendaval.

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A partir de las imágenes del episodio, Henríquez sostuvo que lo observado correspondería a un tornado de baja intensidad. Su explicación se centró en una característica que, según señaló, se alcanza a distinguir en el cielo: una formación en forma de embudo debajo de una nube cumulonimbus.

“Eso es un tornado no muy intenso, más que un vendaval. Se alcanza a ver el embudo debajo de la nube cumulonimbus”, afirmó el meteorólogo en su cuenta de X.

Su apreciación abre una diferencia importante entre la manera en que se reportó inicialmente la emergencia y la interpretación que hizo del material visual. No obstante, la declaración de Henríquez no equivale por sí sola a una confirmación oficial de que un tornado haya causado los daños en el municipio.

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¿Qué diferencia hay entre un vendaval y un tornado?

Un vendaval se caracteriza por vientos fuertes capaces de desprender cubiertas, derribar árboles y afectar las redes eléctricas. Ese fue el fenómeno reportado por las autoridades tras la emergencia registrada en Funza durante la tarde del 14 de octubre.

Un tornado, en cambio, es una columna de aire en rotación que se extiende desde una nube de tormenta hacia la superficie. La presencia de una forma de embudo puede ser una señal relevante para identificarlo, aunque es necesario establecer si la circulación llegó al suelo y evaluar las condiciones meteorológicas del episodio.

Por eso, aunque Henríquez interpretó las imágenes como las de un tornado poco intenso, determinar con certeza qué fenómeno ocurrió requiere información adicional. La clasificación inicial de la emergencia y la explicación del meteorólogo deben distinguirse mientras no exista una verificación concluyente.

Eso es un tornado no muy intenso, más que un vendaval. Se alcanza a ver el embudo debajo de la nube cumulonimbus — Max Henriquez Daza (@HenriquezMax) October 15, 2026

Los daños que dejó el vendaval en Funza

La emergencia se presentó hacia las 3:30 de la tarde y afectó sectores como Samarkanda, Serrezuelita y México. Los reportes incluyeron viviendas sin techo, caída de árboles y postes, cables en el suelo y daños en el coliseo municipal.

El balance divulgado por Noticias Caracol el 15 de octubre indicó que 251 viviendas resultaron afectadas, principalmente por la pérdida de tejas y cubiertas. La alcaldesa de Funza, Jeimmy Villamil, también se refirió a la atención de las familias damnificadas y a las medidas para ayudar a recuperar los techos.

Mientras avanzaba la evaluación de los daños, la explicación de Henríquez puso sobre la mesa otra posibilidad acerca del fenómeno que acompañó la emergencia. Por ahora, la distinción entre vendaval y tornado depende de que se establezca qué ocurrió realmente durante el episodio de fuertes vientos.

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