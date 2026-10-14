Escrito por:  Redacción Bogotá
Oct 14, 2026 - 5:45 pm

En medio de las fuertes lluvias que hay en Bogotá y los municipios aledaños, este miércoles 14 de octubre se presentó una emergencia en Funza provocada por unos fuertes vientos que azotaron al municipio.

Los vendavales causaron una destrucción considerable en esta zona de Cundinamarca, mientras testigos quedaban impactados por lo que estaban presenciando.

“Dios mío bendito… Uy, esto fue una calamidad, Dios mío. Y se tiene que salir siempre, usted no se puede quedar adentro porque se llega a derrumbar eso y usted queda adentro”, dijo una mujer que rezó por la emergencia y, a su vez, le pidió a un vecino que evacuara para evitar una tragedia.

Videos evidenciaron tejados volando por los aires, luego de que los vientos soplaron con fuerza para desprenderlos de viviendas. Momentos después, los ciudadanos evidenciaron que varios techos de considerables tamaños quedaron entre las vías. También, varios cables de la red eléctrica se rompieron, lo que provocó fallos en la luz.

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Vea aquí algunos videos de la emergencia en Funza:

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