En medio de las fuertes lluvias que hay en Bogotá y los municipios aledaños, este miércoles 14 de octubre se presentó una emergencia en Funza provocada por unos fuertes vientos que azotaron al municipio.

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Los vendavales causaron una destrucción considerable en esta zona de Cundinamarca, mientras testigos quedaban impactados por lo que estaban presenciando.

“Dios mío bendito… Uy, esto fue una calamidad, Dios mío. Y se tiene que salir siempre, usted no se puede quedar adentro porque se llega a derrumbar eso y usted queda adentro”, dijo una mujer que rezó por la emergencia y, a su vez, le pidió a un vecino que evacuara para evitar una tragedia.

Videos evidenciaron tejados volando por los aires, luego de que los vientos soplaron con fuerza para desprenderlos de viviendas. Momentos después, los ciudadanos evidenciaron que varios techos de considerables tamaños quedaron entre las vías. También, varios cables de la red eléctrica se rompieron, lo que provocó fallos en la luz.

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Vea aquí algunos videos de la emergencia en Funza:

En la tarde de este Miércoles 14 de octubre en Barrio samarkanda en funza se presento un fuerte vendaval que destecho casas y se llevó varios elementos. https://t.co/fNaPmcoeBK — RUTA 50 Movilidad y Seguridad (@RUTA50MOVILIDAD) October 14, 2026

#CUNDINAMARCA. Un fuerte vendaval azotó el barrio México en el municipio de Funza durante la tarde de este 14OCT, dejando varias viviendas destechadas. Los mismos habitantes del sector registraron la emergencia en video a través de redes sociales. MÁS👉 https://t.co/RJU7423HCZ https://t.co/G2aRvjrR0h — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) October 14, 2026

#Funza | Fuertes vientos causan emergencias en Funza, Cundinamarca. Varias viviendas habrían resultado afectadas y se reportan techos desprendidos. La comunidad está en alerta mientras se espera un balance oficial y la confirmación del fenómeno. https://t.co/OubbzAmxti — El Informativo Colombia (@elifcolombia) October 14, 2026

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