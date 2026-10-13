El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, solicitó al Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) iniciar un proceso por un posible incumplimiento contractual de Sencia, concesionario encargado de la administración y el mantenimiento del estadio El Campín.

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(Vea también: “Lamentable estado” de El Campín hace cancelar Millonarios vs Once Caldas: grama se levantaba con una mano)

La petición se conoció este martes 13 de octubre, después de que la Dimayor cancelara el partido entre Millonarios y Once Caldas debido al estado de la grama del escenario deportivo.

El alcalde también advirtió que el Distrito no aceptará más explicaciones del concesionario frente a esta situación y sostuvo que la obligación contractual de mantener la cancha en condiciones adecuadas debe cumplirse.

“No admitiremos más excusas por parte del concesionario, esta es una obligación de resultado con la cual deben cumplir”, agregó.

Este es el mensaje del alcalde:

Las condiciones de la grama del Campín son inaceptables. Le pido al IDRD que se inicie un proceso por posible incumplimiento de Sencia, en lo relativo a la obligación de mantener la grama del estadio en óptimas condiciones para garantizar la realizacion de los partidos de fútbol. No admitiremos más excusas por parte del concesionario, esta es una obligación de resultado con la cual deben cumplir. — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) October 14, 2026

Dimayor canceló Millonarios vs. Once Caldas por el estado de la grama

La entidad explicó que tomó la determinación tras evaluar las condiciones del terreno de juego y con el propósito de preservar la integridad de los futbolistas.

En su comunicado, la Dimayor también señaló que Sencia había asegurado públicamente que la nueva grama estaría en condiciones aptas para la disputa de un partido de fútbol profesional.

La cancelación dejó en evidencia que la cancha no cumplió con las condiciones requeridas para desarrollar el compromiso. La Dimayor informó que comunicará oportunamente la nueva fecha del encuentro.

Sencia tiene a su cargo el mantenimiento del estadio El Campín

El mantenimiento de la grama forma parte de las responsabilidades de Sencia dentro del contrato de concesión del estadio. El IDRD ejerce labores de seguimiento y vigilancia contractual mediante la interventoría.

En enero de 2026, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte reiteró que el concesionario es responsable de la administración, operación y mantenimiento del escenario, y señaló que venía realizando seguimiento específico a las labores relacionadas con el campo de juego.

El organismo también ha informado que ha formulado requerimientos técnicos para que la grama se mantenga, como mínimo, en las condiciones en las que fue entregada al concesionario.

Ahora, tras la solicitud de Galán, el IDRD deberá adelantar las actuaciones correspondientes para determinar si hubo un incumplimiento de las obligaciones contractuales y si procede adoptar medidas.

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